Her gün 2-3 bin kişiye bulaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 79 kişinin daha Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, 2 bin 456 vak'a daha görüldüğünü açıkladı.







Türkiye'de toplam vak'a sayısı 18 bin 135'e ulaşırken, şu ana kadar 356 kişi hayatını kaybetti. Vak'a sayısı ve can kaybının yüzde 60'ı İstanbul'da.





Türkiye'de 10 Mart'ta tespit edilen ilk Koronavirüs vak'asından bu yana toplam vak'a sayısı ve can kaybı şöyle:





10 Mart: 1 vak'a

13 Mart: 5 vak'a

14 Mart: 6 vak'a

15 Mart: 18 vak'a

16 Mart: 47 vak'a

17 Mart: 98 vak'a, 1 ölü

18 Mart: 191 vak'a, 2 ölü

19 Mart: 359 vak'a, 4 ölü

20 Mart: 670 vak'a, 9 ölü

21 Mart: 947 vak'a, 21 ölü

22 Mart: 1236 vak'a, 30 ölü

23 Mart: 1529 vak'a, 37 ölü

24 Mart: 1872 vak'a, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vak'a; 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vak'a; 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vak'a; 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vak'a; 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vak'a; 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vak'a; 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vak'a; 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vak'a; 356 ölü