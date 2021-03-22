Samanyolu Haber /Gündem / 'Her gün 25 gram işlenmiş et tüketmek, demans riskini yüzde 44 artırıyor' /22 Mart 2021 16:22

'Her gün 25 gram işlenmiş et tüketmek, demans riskini yüzde 44 artırıyor'

İngiltere'de Leeds Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, her gün işlenmiş et tüketmenin demans (bunama) riskini yüzde 44 artırdığını gösterdi.

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Araştırmada sosis, kebap ve burger gibi yiyeceklerin orta ve ileri yaşlarda beyin sağlığını bozduğuna, işlenmemiş kırmızı etin ise demansa karşı koruyucu bir etki yaptığına dikkat çekildi.

İngiltere'de hastalıkların gelişimini izlemek için 2006'da "Biobank" adıyla bir proje başlatılmıştı.

Dört yıl içinde 40-69 yaş arasındaki yarım milyon gönüllünün kayıt yaptırdığı proje 30 yıl süreyle bu kişilerin sağlık durumunun izlenmesini öngörüyor.


İşlenmiş eti demansla ilişkilendiren en kapsamlı araştırma

Leeds Üniversitesi'nin araştırmasında Biobank'ın verileri incelendi. Sekiz yıllık takipten sonra 2 bin 896 kişide demans tespit edildi.

Sonuçları American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma, işlenmiş eti demasla ilişkilendiren ilk geniş kapsamlı inceleme olarak değerlendiriliyor.

Araştırmadaki yüzde 44'lük ilave risk artışının günde 25 gram işlenmiş et tüketiminden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bağımsız uzmanlar demans riskini bu kadar kesin verilerle açıklanmasına ihtiyatla yaklaşmak gerektiğini fakat verilerin genel olarak işlenmiş etlerin bir riski artırdığını ortaya koyduğunu söylüyor.

Araştırmada günde 50 gram işlenmemiş etin ise demans riskini yüzde 19 azalttığı ifade ediliyor.

İngiltere'de araştırmalar, ülkede ortalama işlenmiş et tüketiminin 25 gram, işlenmemiş et tüketiminin de günde 30 gram olduğunu gösteriyor.
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