'Her gün 25 gram işlenmiş et tüketmek, demans riskini yüzde 44 artırıyor'









Araştırmada sosis, kebap ve burger gibi yiyeceklerin orta ve ileri yaşlarda beyin sağlığını bozduğuna, işlenmemiş kırmızı etin ise demansa karşı koruyucu bir etki yaptığına dikkat çekildi.





İngiltere'de hastalıkların gelişimini izlemek için 2006'da "Biobank" adıyla bir proje başlatılmıştı.





Dört yıl içinde 40-69 yaş arasındaki yarım milyon gönüllünün kayıt yaptırdığı proje 30 yıl süreyle bu kişilerin sağlık durumunun izlenmesini öngörüyor.







