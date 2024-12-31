Samanyolu Haber /Gündem / Her gün 602 bin euro zarar ediyor: Acun bu zarara neden katlanıyor? /31 Aralık 2024 15:54

Her gün 602 bin euro zarar ediyor: Acun bu zarara neden katlanıyor?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ni her hafta 602 bin euro zarar ettiği ifade edildi. Ayrıca toplam borcun ise 79.5 milyon euroyu bulduğu aktarıldı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı zor günler geçiriyor.

KÜME DÜŞME HATTININ HEMEN ÜSTÜNDELER
Ligde geride kalan 24 haftada sadece 22 puan toplayabilen Hull City 21. küme düşme hattının hemen üstünde 22. sırada yer alıyor.

Bir yandan kümede kalma mücadelesi veren Hull City diğer yandan da mali anlamda büyük bir açıkla mücadele ediyor.

HER HAFTA 22 MİLYON LİRA ZARAR EDİYORLAR
James Hoggarth ve futbol finans uzmanı Kieran Maguire’nin BBC’de yaptığı değerlendirmeye göre Hull City her hafta 602 bin euro (22 milyon 187 bin lira) zarar ediyor.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 929 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Kieran Maguire ayrıca Hull City’nin toplam borcunun 79.5 milyon euro (2 milyar 929 milyon lira) olduğu aktarıldı.
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