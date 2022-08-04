Samanyolu Haber /Gündem / Her gün 7 doktor /04 Ağustos 2022 15:09

Her gün 7 doktor

Alınan ücretlerin yetersizliği ve uygulanan şiddet nedeniyle sın yıllarda Türkiye'de ayrılan doktorların sayısı her geçen gün artarken, Ankara Tabip Odası’nca (ATO) yönetimince hazırlanan raporda ise bu rakamın günlük 7 doktora denk geldiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ankara Tabip Odası’nca (ATO) hazırlanan vakıf ve devlet üniversitelerinin tıp bölümlerinin kontenjanlarına ilişkin raporda, 2003’te 4 bin 550 olan toplam kontenjanın 2022’de 18 bin 434’e yükseldiği vurgulandı. Her gün yedi doktorun ülkeyi terk ettiği vurgulanan raporda, “Ülkeye nitelikli-bilimsel iyi bir eğitimden geçmiş doktorlar gerekli. Sayı hiçbir şeyi çözmez. Elinizdeki yetişmiş doktorlara sahip çıkın, onları şiddetten koruyun onlara özlük haklarını verin, iyi çalışma ortamı sağlayın” ifadelerine yer verildi. 

Ankara ATO Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Doğan da devlet hastanelerinin bir gecede yeni açılan tıp fakülteleri için eğitim araştırma hastanesine çevrildiğini belirterek “Hocalar bir, iki günlüğüne başka ile gidip eğitim veriyor. Bu şekilde sağlıklı bir eğitimin verilmesi mümkün değil” dedi.

ÖĞRENCİ SAYISI FAZLA

ATO’nun hazırladığı rapora göre, vakıf üniversitelerinde 14 bin 445, devlet üniversitelerinde 100 bin 995 olmak üzere toplam 115 bin 400 tıp öğrencisi bulunuyor. Bu sayıların çok fazla olduğu, artırıma gidilmeyeceğinin yetkililer tarafından belirtilmesine karşın her yıl kontenjanlarda artış yapıldığı vurgulanan raporda, uygun fiziki koşullar sağlanmadan tıp fakültelerinin nitelikli bir eğitim veremeyeceği, bu yolla halk sağlığının tehlikeye atıldığı vurgulandı. 
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