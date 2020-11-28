Her gün daha kötüye gidiyor!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 182 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 714 hasta dahil olmak üzere 30 bin 103 yeni vak'a tespit edildi.





Korona'dan ölenlerin sayısı artıyor İstanbul'da cenaze arabası yetmediği için, tabutlar otobüs bagajında naklediliyor.





Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgında şu ana kadar 13 bin 373 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 487 bin 912'ye yükselirken, toplam vak'a sayısı henüz bilinmiyor.





GÜNLÜK CAN KAYBINDA EN YÜKSEK SAYI





Günlük 182 ölüm, Koronavirüs sebebiyle ilk can kaybının kayıtlara geçtiği 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şahsi Twitten hesabında şu ifadeleri kullandı: "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında."