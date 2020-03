Her gün en az 10 bin kişinin virüse yakalandığı ABD epideminin yeni merkezi oldu

DSÖ, iki hafta önce koronavirüsün yeni salgın merkezinin Çin'den taşınarak Avrupa olduğunu duyurmuştu.







25 Mart 2020 itibariyle Avrupa'daki Covid 19 kaynaklı can kaybı sayısı Çin'deki ölü sayısının 5 katını geçmiş bulunuyor.





DSÖ Sözcüsü Margaret Harris yaptığı açıklamada, "ABD'de görülen vaka sayılarında büyük bir yükseliş görülüyor. Bu sebeple salgının yeni merkezi olma yolunda büyük bir potansiyel taşıyor." ifadelerini kullandı.





Euronews'te yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkedeki ölü ve vaka sayısındaki artışa rağmen ekonominin eski seyrine dönmesi için gerekli kararların alınabileceğini açıklamıştı. Trump, "Ülkemiz karantina ilan edilmek için kurulmadı. İnsanlar gereksiz yere panik yapıyor. Bu da, intihar oranlarını artırdı. Bu şekilde devam ederse, intihar sebebiyle ölenlerin sayısı koronavirüs kaynaklı can kayıplarını geçecek" ifadelerini kullanmıştı.





ABD'de 5 günde en az 55 bin vaka, enfekte hasta sayısı son 10 günde 20 kat arttı





327 milyon nüfuslu ABD'de 25 Mart itibariyle koronavirüs vakası sayısı 75 bini geçerken, ölü sayısı da 1.100 olarak açıklandı.





ABD'de 15 Mart itibariyle Covid 19 vaka sayısı sadece 3.613 iken geçen, 10 gün içerisinde bu rakam 20 kattan daha fazla artış gösterdi ve 75.665 oldu.







Yine son 10 günlük (15 Mart-25 Mart arası) veriler baz alındığında ise 69 olan can kaybının bugün itibarıyla 15 katı artarak 1.100'e çıktığı görülüyor.





New York ABD'deki vakalarından yarısından çoğuna ev sahipliği yapıyor





Bu vakaların yarısından çoğu New York'ta görüldü. Bu eyalette 37,738 kişi enfekte oldu. Vaka sayısı nüfusun yoğun olduğu Kaliforniya, New Jersey, Washington, Michigan gibi eyaletlerde ise 4 binin altında seyrediyor. New York ve Kaliforniya'da alınan karantina kuralları oldukça sıkı.





Ülkede 21 Mart'tan itibaren son 5 günlük vaka sayısına bakılacak olursa, günlük en az 10 bin kişinin enfekte olduğu görülüyor. Bu zamana kadar Çin, İtalya, İspanya ve İran dahil vaka sayısının bu kadar hızlı artış gösterdiği bir istatistik verilerine rastlanmadı.





ABD'de vaka sayısı son 24 saat içerisinde (24 Mart'a kadar) 13.785 kişi artarak salgının başladığı Aralık ayından itibaren bir günde dünyada görülen en hızlı artış oranına ulaştı.





İtalya ve İspanya'da vaka sayısı alarm veriyor, 2 ülke can kaybında Çin'i geçti





Avrupa'da son 2 hafta içerisinde İtalya başta olmak üzere İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İngiltere'de vaka sayılarının hızla artması ülke hükümetleri arasında büyük paniğe yol açarak bu devletleri daha sıkı önlemler almaya itti.





İtalya'da 25 Mart itibariyle ölü sayısı 8.165 olarak açıklandı. Bu rakam Çin'de görülen can kaybının neredeyse 3 katı. Ülkedeki vaka sayısı ise 80.539'a yükselerek Çin'e yaklaşmış durumda.





İspanya'da da ise ölü sayısı 4.135 ile Çin'i çoktan geçmiş durumda. İstatistiklere bakıldığında vaka sayısı son 5 günde günlük beş ila altı bin artış gösteriyor.





Ülkede son 10 günde vaka sayısı 7 kat artış göstererek, 7.988'den 56.197'ye çıktı. Ölü sayısı da son 10 günlük veriler göze alındığında 294'ten 4.145'e çıkarak 14 kat arttı.





Borelli: İtalya'da gerçek vaka sayısı açıklanan rakamın 10 katı





İtalya'da koronavirüs ile ilgili en yetkili kişi olan Ulusal Sivil Savunma Başkanı Angelo Borrelli, ülkedeki gerçek vaka sayısının açıklanan rakamdan 10 kat daha fazla olduğunu, daha çok test yapılması durumunda gerçek rakamların ortaya çıkacağını açıkladı.





Ülkede bugüne kadar enfekte olan 10.361 kişi ise sağlığına geri kavuştu.





Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde durum ne?





İtalya ve İspanya'dan sonra en çok vaka görülen ülke 43.646 ile Almanya olmasına rağmen, bu ülkedeki can kaybı sayısı sadece 239. Bu yönüyle Almanya 1000'den fazla vaka görülen ülkeler arasında can kaybının en az oranda görüldüğü ülke durumunda. Ülkedeki ölüm oranı 1.8.





Almanya çarşamba günü İtalya'dan 6 koronavirüs vakasını ülke sınırlarına kabul ederek sağlık alanında acil durumlara karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu gösterdi. Almanya, Fransa'dan da hasta kabul edeceğini açıklamıştı.





Almanya, Fransa ve İtalya'ya sınırı olan 8 milyon nüfuslu İsviçre'de de, nüfusa oranla vaka sayısı hayli fazla. Ülkede bugüne kadar 11.712 kişi Covid 19'a yakalanırken, 191 kişi hayatını kaybetti. Bu yönüyle Almanya ile birlikte İsviçre'de de ölüm oranı oldukça düşük.





Fransa'ya bakıldığında vaka sayısı son 5 günde 2 kat artış gösterirken, ölü sayısı ise son 10 günde 10 kattan fazla arttı. Ülkede şu anda 29.155 vaka bulunurken, ölü sayısı da 1.696'ya çıktı.