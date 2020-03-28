Samanyolu Haber /Dünya / Her gün neredeyse 100 bin kişi yakalanıyor, İtalya'daki vak'a sayısı Çin'i geçti /28 Mart 2020 12:43

Her gün neredeyse 100 bin kişi yakalanıyor, İtalya'daki vak'a sayısı Çin'i geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı TSİ 12.30 itibariyle 600 bini (601 bin 695) geçti. Salgın nedeniyle 27 bin 442 kişi hayatını kaybetti. 133 bin 515 kişininse iyileştiği belirtildi.

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Salgının yeni merkezi olan ABD'de vaka sayısı 104 bine fırladı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık teşvik planını imzalayarak, yürürlüğe soktu. Bu, ABD tarihinin en büyük teşvik planı oldu. Trump ayrıca, General Motors'un solunum cihazı üretmesi için Savunma Üretim Kanunu'nu (DPA) onayladığını duyurdu.

Dün, Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülkeler İspanya'da 773, İtalya'da ise 919 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İtalya vaka sayısında dün itibariyle Çin'i geride bıraktı. İtalya'da 86 bin 498 kişiye hastalık bulaşırken toplamda 9,134 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada ABD Donanması'na ait hastane gemisi "Mercy", hastanelerin yükünü biraz azaltmak üzere Los Angeles'a ulaştı. Geminin içinde bin 200 sağlık personeli ve bin yatak bulunuyor. "Mercy"nin içinde bir MRI makinesi ve 4 röntgen cihazı da var.
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