Her gün neredeyse 100 bin kişi yakalanıyor, İtalya'daki vak'a sayısı Çin'i geçti

Salgının yeni merkezi olan ABD'de vaka sayısı 104 bine fırladı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık teşvik planını imzalayarak, yürürlüğe soktu. Bu, ABD tarihinin en büyük teşvik planı oldu. Trump ayrıca, General Motors'un solunum cihazı üretmesi için Savunma Üretim Kanunu'nu (DPA) onayladığını duyurdu.







Dün, Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülkeler İspanya'da 773, İtalya'da ise 919 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İtalya vaka sayısında dün itibariyle Çin'i geride bıraktı. İtalya'da 86 bin 498 kişiye hastalık bulaşırken toplamda 9,134 kişi hayatını kaybetti.



