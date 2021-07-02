Her gün siyah çay içmenin en büyük faydası





Dünya nüfusunun% 26'sının yüksek tansiyona sahip olduğu tahmin edilmektedir ve bu bazı ciddi sorunlara yol açabilir. Etki küçük olsa da, araştırmalar düzenli olarak siyah çay içmenin bunu azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.







Her 3 yetişkinden biri yüksek kolesterole sahiptir. Ancak erkekler genellikle kadınlardan daha yüksek risk altındadır. Araştırmacılar, diyetinize siyah çayın dahil edilmesinin kolesterol seviyenizi önemli miktarda düşürebileceğini keşfettiler.







Çay, genel olarak, genel ağız sağlığına çeşitli faydalar sağlayabilir. Ancak özellikle siyah çayın, çürüklere neden olan bakterileri öldüren bileşikler içerdiği bulundu.







Yaklaşık 422 milyon insan şeker hastalığından muzdarip. Tip 2, teşhis edilen tüm vakaların yaklaşık% 90-95'ini oluşturuyor.







Fakat yapılan araştırmalar sonunda siyah çay tüketiminin kanınızdaki şeker miktarını azaltabileceği ve sonuç olarak bu hastalığa yakalanma ihtimalini düşürdüğü tespit edildi.



Çay, her ne kadar yüksek oranda tüketildiğinde belirli riskleri beraberinde getirse de doğru oranda içilmesi, sağlığınız için oldukça büyük faydalar barındırıyor. Hatta kafein içermesi sayesinde kahve sevenlerin de alternatifleri arasında bulunuyor. İşte siyah çay ve mucizevi etkileri…