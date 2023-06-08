Sözcü'de yer alan habere göre yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından deprem konusundan bilgilendirme paylaşımı yaptı.



“BİLİMSEL ÖNGÖRÜLERİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YÖNLENDİREMEZSİNİZ”



Görür, şunları belirtti:



* “Sevgili izleyicilerim, sizleri bilgilendirmek için ne yazarsak yazalım her biriniz yazımızı kendine göre yorumluyor veya anlıyor. Kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor, kimi açık buluyor kimi kapalı buluyor. Arkadaşlar bilimsel öngörüleri istediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. İster beğenin ister beğenmeyin neyse o. Çok rahatsız olursanız, o bilim insanını takip etmezsiniz.



“HER İLDEKİ İNSANIN DERDİNE ÇARE OLACAK BİR ÇÖZÜM ÖNERİYORUM”



* Size aşağıda her ildeki insanın derdine çare olacak bir çözüm öneriyorum: Nerede yaşıyorsanız yaşayın, o kentin yerel yöneticilerinden ve merkezi yönetimden oranın deprem dirençli hale getirilmesini talep edin ve siyasi tercihlerinizi ona göre kullanın. İster kabul edin ister etmeyin halk istemeden deprem belasından kurtulamayız. Deprem ülkesinde yaşamanın tek yolu bu. Sevgiyle.”