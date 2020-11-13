Samanyolu Haber /Gündem / Her işten anlayan danışmandan Berat Albayrak çarkı! Destek twitlerini sildi /13 Kasım 2020 09:16

Her işten anlayan danışmandan Berat Albayrak çarkı! Destek twitlerini sildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, “Hem yerli ve millidir” diyerek #BeratAlbayrakYanındayız ve #beratalbayrakyalnizdegildir taglarını eklediği paylaşımını Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasından sonra sildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.


Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, “Hem yerli ve millidir” diyerek #BeratAlbayrakYanındayız ve #beratalbayrakyalnizdegildir taglarını eklediği bir mesaj paylaştı.

Cuumhuriyet'in aktardığı habere göre Yerlikaya, Albayrak’ın “affını istediği” şeklindeki Cumhurbaşkanlığı açıklamasından sonra bu mesajını sildi.

Yerlikaya, 10 Kasım günü paylaştığı “Görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyor, bayrağı devralan @lutfielvan Bakanımıza yeni görevinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum” mesajına ise dokunmadı.


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