'Her Konuşmasında Gözyaşlarına Boğulan Hocaefendi Kalbimize Dokunuyor'

Hizmetten'in haberine göre “Her sabah uyandığımızda sosyal medyada büyük bir âlimin vefat haberini görüyoruz. Bu, kıyamet alametlerinden biridir,” diyen Şeyh Khalifa, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Bir âlimin ölümü, âlemin ölümüdür” hadisini hatırlattı. Şeyh Khalifa, Hocaefendi’nin ilim yolunda şehit mertebesine ulaştığını belirterek, “Bir âlim dizleri üzerinde ölürse şehit sevabına nail olur” dedi.





Hocaefendi’nin Sufi yolunu benimsediğini, büyük bir takipçi kitlesi olduğunu ve öğreticiliğiyle “Üstad” unvanını aldığını ifade eden Şeyh Khalifa, bu unvanın profesörlükten bile daha yüce bir anlam taşıdığını vurguladı. Hocaefendi’nin kökenlerinin Erzurum’a dayandığını belirterek, onun İslam ve Sufilik yolundaki derin bilgisiyle kalplerde taht kurduğunu söyledi.





Şeyh Khalifa, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) şu tavsiyesini de hatırlattı: “Çocuklarınıza Allah sevgisini, Peygamber sevgisini ve ehli beyt sevgisini öğretin.” Bu öğüdü hayatında rehber edinen Hocaefendi’nin Allah sevgisiyle kendini aşmış bir kimse olduğunu ifade etti.





Son olarak, İslami terbiyenin ruhani rehberleri olan âlimlerin manevi babalar olduğunu belirten Şeyh Khalifa, “Ashab-ı Kiram, Peygamberimiz’in her halini titizlikle takip ederdi; aynı şekilde, manevi yolculukta bizlerin de kalbimizi korumamız gerekir” dedi.





Şeyh Mazen Khalifa’nın bu sözleri, Hocaefendi’nin anma programında duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu.





Hocaefendi’ye vefa için farklı şehirlerde programlar düzenlendi





Öte yandan 25 Ekim Cuma günü, Cape Town, Durban ve Johannesburg gibi Güney Afrika’nın farklı şehirlerinde Hocaefendi için düzenlenen törenlerle derin bir vefa örneği sergilendi.





Durban’ın Westville bölgesindeki Habibiyah Soofie Aastana Westville Mosque’ta (Westville Sufi Camisi) Cuma namazının ardından İmam Hafız Fuzayl Sufi tarafından Hocaefendi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. İmam Hafız Fuzayl Sufi, namaz öncesinde, Hocaefendi’nin Güney Afrika’da başlattığı eğitim ve kültürel hizmetlerden bahsederek cemaatle hatıralarını paylaştı. Gıyabi cenaze namazının ardından, cami heyeti tarafından okunan Hatm-i Şerif duası yapıldı. Cami cemaatinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bu özel anma merasimi, İmam Hafız Fuzayl Sufi’nin taziyelerini tekrar dile getirmesiyle sona erdi.





Pretoria’da bir mahalle mescidinde organize edilen programa Nizamiye Camii hocaları katıldı. Hocaefendi’yi sevenlerin bir araya geldiği bu tören, cemaatin coşkulu dualarıyla başladı. Programda söz alan Mevlana Arshad Muhammed Hocaefendi’nin Peygamber Efendimiz’e duyduğu derin sevgi ve vaazlarındaki duygu dolu anlatımlarından bahsetti. Mevlana Arshad, Hocaefendi’ye duyulan sevginin, kendisinin ilim yolculuğunda da büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Hocaefendi’nin sevenlerinin gönülden dualar ettiği bu Mevlid programı, Hocaefendi’nin kabrine konulduğu zamana denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazandı.





Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde de Fethullah Gülen Hocaefendi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hocaefendinin vefatının duyulması üzerine Hizmet hareketini bilen bir çok yerli insan arayıp başsağlığı dileyip vefattan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Hizmet Hareketinin faaliyetlerinin kişilere bağlı olmadığını, kişiler değişse de yapılan işlerin devam ettiğini ifade den Prof Wahbi Long ‘bu istikrarın sebebi nedir diye düşündüğümde bunun sebebinin talebelerdeki sağlam inanç ce adanmışlığın, hocalarındaki daha güçlü bir inanca işaret eder’ dedi. Cenaze namazına toplumun değişik kesimleri yanısıra çok sayıda üniversite öğrencisi ve Hizmet okulu menzunları katıldı. Cenaze namazı öncesi misafirlere yemek ikram edildi ve namaz sonrası Kur’an tilaveti ve hatim duaları yapıldı.