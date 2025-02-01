Her mutfakta kullanılan üründe büyük tehlike! Yüksek riskli ilan edildi

Türkiye’de gıda güvenliği, son yıllarda sık sık gündeme gelen önemli bir konu olarak tartışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listeleri ile ortaya çıkardığı hileler, endişeleri artırırken, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı ürünlerde de insan sağlığına zararlı maddeler tespit edildi.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan son bilgilere göre, Türkiye’den Hırvatistan'a ihraç edilen bıçaklarda korozyon belirtileri gösteren kimyasal maddeler tespit edildi.



RASFF raporuna göre, söz konusu bıçaklarda bulunan korozyon miktarını AB, “ciddi risk” kategorisinde ilan etti.



KOROZYON NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİDİR?



Korozyon, metal yüzeylerin çevresel etkenler nedeniyle kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlara girerek bozulması sürecidir. Bu durum, özellikle mutfak gereçleri gibi insan sağlığı ile doğrudan temas eden ürünlerde büyük bir risk oluşturur. Paslanma olarak da bilinen korozyon, metallerin yapısını zayıflatarak dayanıklılıklarını azaltır ve zamanla toksik maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir.



KOROZYONUN ZARARLARI



Sağlık Riskleri: Korozyona uğramış metaller, gıda ile temas ettiğinde ağır metallerin gıdaya geçmesine ve tüketicilerde zehirlenmelere yol açabilir. Özellikle paslı mutfak gereçleri, uzun vadede kansere yol açabilecek maddeler içerebilir.



Ekonomik Kayıplar: Korozyon nedeniyle kullanılamaz hale gelen ürünler, üreticiler için büyük maddi kayıplara yol açar. Aynı zamanda ihracatta güven kaybına neden olarak Türkiye’nin dış ticaretini olumsuz etkileyebilir.



Çevresel Etkiler: Korozyona uğramış ve kullanılamaz hale gelmiş metal ürünler, geri dönüştürülmediğinde çevreye zarar verebilir. Bu durum, sürdürülebilir üretim ve atık yönetimi açısından ciddi bir sorun teşkil eder.