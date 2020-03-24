Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarihin en sert düşüşüne hazır olun /24 Mart 2020 11:51

Tarihin en sert düşüşüne hazır olun

Koronavirüs salgını sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinin derin bir resesyona (ekonomik durgunluk) gireceğini belirten ekonomistler, "Üç aylık dönem için tarihin en sert düşüşü olabilir." diyor.

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20,2 trilyon dolar milli geliri (Gayri safi yurtiçi hasıla/GSYH) ile dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi Koronavirüs salgınını engellemek adına atılan adımlar sebebiyle tarihin en sert düşüşü ile karşı karşıya gelecek. 
 
GSYH'de daralmanın ne kadar olacağına dair farklı tahminler var, ancak iktisatçılar ikinci çeyrekte sert düşüş sonrası yılın ikinci yarısında virüsün azalan etkisiyle ekonomide toparlanma bekliyor. 

ABD'de yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranının da birkaç ay içinde iki veya üçe katlanacağı belirtiliyor. 

ABD EKONOMİSİNE DAİR HANGİ KURUM, HANGİ TAHMİNDE BULUNDU?

TD SECURITIES (23 MART):

İlk çeyrek GSYH tahmini eksi yüzde 3, ikinci çeyrek eksi yüzde 25.

2'nci çeyrek (nisan-mayıs-haziran) işsizlik tahmini yüzde 7,4.

Kriz para ve mali politikasında dramatik tepkilere sebep oluyor, ancak keskin bir resesyon kaçınılmaz"

MORGAN STANLEY (22 Mart): 

1'inci çeyrek GSYH eksi 2,4, 2'nci çeyrek eksi 30,1

2'nci çeyrek işsizlik tahmini yüzde 12.8

Ekonomideki tahribat derinleştikçe daralma da daha sert olacak.

BANK OF AMERICA (20 Mart):

 1'inci çeyrek GSYH 0,5, 2'nci çeyrek eksi 12. 

2'nci çeyrek işsizlik yüzde 6.

BLOOMBERG ECONOMICS (20 Mart):

1'nci çeyrek GSYH 0,5, 2'nci çeyrek eksi 9.

2'nci çeyrek işsizlik yüzde 6,5.

2'nci çeyrekte tarihin en derin daralması görülebilir, mali krizin en kötü dönemini dahi aşabilir.

CITIGROUP (20 Mart):

1'inci çeyrek GSYH eksi 0,5, 2'nci çeyrek eksi 12.

İşsizlik 6,4

CREDIT SUISSE

1'inci çeyrek yüzde eksi 1.5, 2'nci çeyrek eksi 12.

İşsizlik yüzde 8. 

GOLDMAN SACHS (20 Mart):

1'inci çeyrek GSYH eksi 6, 2'nci çeyrek eksi 24.

İşsizlik 6,6. 

UBS (20 Mart):

1'inci çeyrek GSYH eksi 2,1, 2'nci çeyrek eksi 9,5 

İşsizlik 5,8 

NATWEST MARKETS (19 Mart):

1'inci çeyrek GSYH eksi 0,3, 2'nci çeyrek eksi 8,5 

İşsizlik yüzde 5,6. 

JP MORGAN CHASE (18 Mart):

1'inci çeyrek GSYH eksi 0,4, 2'nci çeyrek eksi 14.

İşsizlik yüzde 6,25

DEUTSCHE BANK (18 Mart): 

1'inci çeyrek GSYH 0,6, 2'nci çeyrek eksi 12,9 

İşsizlik tahmini yok. 
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