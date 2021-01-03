Her saat rekor tazeliyor: 34 bin doları da geçti

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni yıla da rekorlarla girdi. 24 saat içerisinde kendi rekorunu iki defa kıran Bitcoin, 34 bin dolar sınırını aştı.
CoinMarketCap verilerine göre, bu sabah saat 7.49 sularında 34.789 bin dolardan işlem gören Bitcoin, 640 milyar dolarlık piyasa değeriyle, 9 şirket hariç dünyadaki tüm şirketleri geride bıraktı.
Bitcoin, geçen aralıkta da 20 bin doları aşarak, zayıflayan dolar karşısında yatırımcıların ilgisini üzerine çekmişti.
ABD Merkez Bankaları Sistemi de, faiz oranlarını birkaç yıl boyunca sıfıra yakın tutmayı planlıyor ve bu da dünyanın bir numaralı dijital varlığına nakit girişini zorluyor.
Öte yandan, bu rekor Bitcoin'in ilk rekoru değil. 2017 yılında yaşanan rekor artışta da Bitcoin'in 20 bin doların üzerine çıktığı görülmüştü.
2018'de ise, Çin'in kripto para birimi işlemlerine baskı uyguladığına ilişkin haberler üzerine 2019 yılında yüzde 80'lik bir düşüş yaşamıştı ve fiyatı 3 bin doların biraz üzerinde sabitlenmişti.
Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla bağı olmayan bir blok-zincir teknolojisiyle işlem yapan ilk kripto para olan Bitcoin, ilk olarak 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde değeri 1 dolardan daha azdı.
ALİBABA'YI GEÇTİ, TESLA'YI YAKALADI
Lider kripto para, böylece 630 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunan Alibaba Group Holding’in önüne geçti. Tesla ile Bitcoin arasında ise yaklaşık 30 milyar dolarlık bir fark bulunuyor. Fiyatın 36 bin dolara yükselmesi, Bitcoin’in Tesla’dan daha değerli olmasını sağlayacak ve onu Tencent’e çok yaklaştıracak.
Hisse senetleri, ETF’ler ve kripto paraların dahil edildiği ve varlıkların piyasa değerine göre sıralandığı tabloda şu anda 2 trilyon 255 milyar dolar ile Apple zirvede yer alıyor. Onu 1 trilyon 681 milyar dolar ile Microsoft ve 1 trilyon 634 milyar dolar ile Amazon izliyor.
Öte yandan piyasa değeri 91 milyar dolara ulaşan Ethereum da Airbnb, Uber, Goldman Sachs gibi devleri geride bıraktı.