Her saat rekor tazeliyor: 34 bin doları da geçti

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni yıla da rekorlarla girdi. 24 saat içerisinde kendi rekorunu iki defa kıran Bitcoin, 34 bin dolar sınırını aştı.







CoinMarketCap verilerine göre, bu sabah saat 7.49 sularında 34.789 bin dolardan işlem gören Bitcoin, 640 milyar dolarlık piyasa değeriyle, 9 şirket hariç dünyadaki tüm şirketleri geride bıraktı.





Bitcoin, geçen aralıkta da 20 bin doları aşarak, zayıflayan dolar karşısında yatırımcıların ilgisini üzerine çekmişti.





ABD Merkez Bankaları Sistemi de, faiz oranlarını birkaç yıl boyunca sıfıra yakın tutmayı planlıyor ve bu da dünyanın bir numaralı dijital varlığına nakit girişini zorluyor.







Öte yandan, bu rekor Bitcoin'in ilk rekoru değil. 2017 yılında yaşanan rekor artışta da Bitcoin'in 20 bin doların üzerine çıktığı görülmüştü.





2018'de ise, Çin'in kripto para birimi işlemlerine baskı uyguladığına ilişkin haberler üzerine 2019 yılında yüzde 80'lik bir düşüş yaşamıştı ve fiyatı 3 bin doların biraz üzerinde sabitlenmişti.





Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla bağı olmayan bir blok-zincir teknolojisiyle işlem yapan ilk kripto para olan Bitcoin, ilk olarak 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde değeri 1 dolardan daha azdı.





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