Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yargı paketi görüşmeleri çerçevesinde söz alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi çöküşünü engellemek için Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri harekât başlattığını söyledi.

"YOKSUL ÇOCUKLARIN KANINI SİYASETİN MALZEMESİ HALİNE GETİREN SARAY DİKTASI"

Yargıya paketi hakkında söz aldığını belirten Işık, "Hak etmemesine rağmen 'reform' denen paketle ilgili söz almıştım. Ancak kendi krizinin derinleşmesini ve çöküşünü engellemek için bir kez daha yoksul çocukların kanını siyasetin malzemesi haline getiren Saray diktasının yeni bir oyunu karşımıza çıktı." dedi.





HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı "Saray diktasının çöküşünü engellemek için sahnelediği bir oyun" diye niteledi.

"Oyuna ortak olmak için de kimisi kıyafetiyle kimisi sözcükleriyle kamuflaj giyindi." diyen Şık, "Bu savaş çığırtkanlığından hukuk ve demokrasi değil, daha fazla zulüm ve tek adam diktasının gücünü ikame etmesi çıkar." diye konuştu.





Şık, "Çekilen her çizgide hizalanmakta tereddüt etmeyen ve prensipleri cesaretle savunmak yerine gündelik menfaatleri çiğnetmeyi tercih eden bir anlayışla siyaset yapılan bir yerde yargının hukuksuzluğa meşruiyet sağlama işlevi de hangi değişiklik yapılırsa yapılsın sona ermez." dedi.





HDP MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK: BİR YALANI YAŞAMIYI REDDEDİYORUM





Şık kürsüden ayrılmadan önce şunları dile getirdi: "Bu ülkede bedelinin bilinciyle savaşa karşı çıkan ve dahi barışı savunan herkes adına bir yalanı yaşamayı reddediyorum. Kendine yakıştıranların bu oyunun içinde kalmaya devam etsin. Ancak Brecht’in şu dediklerini aklından çıkarmasın: ‘Her savaştan geriye üç ordu kalır. Ölüler ordusu. Yas tutanlar ordusu. Hırsızlar ordusu. Buyrun kürsü sizin.”