Samanyolu Haber /Gündem / Her şey Ahmet Burhan için… /25 Ocak 2020 13:37

Her şey Ahmet Burhan için…

Babası 22 aydır cezaevinde olan ve tedavi için Almanya’ya annesinin pasaport yasağından dolayı babaannesi ile gitmek zorundan kalan kanser hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç için yardım kampanyası başlatıldı.

Ahmet Burhan'ı mutlu eden ziyaret

Ataç için GoFundMe platformunda başlatılan kampanyaya kısa süre içinde 18 bin Euro destek verildi. Ahmet Burhan’ın annesi Zekiye Ataç’ın organize ettiği kampanyanın hedefi Ahmet Burhan’ın tedavisi için belirlenen 59 bin Euro’luk masraf rakamına ulaşmak.



Aktivist Natali Avazyan kampanya destek verenler arasında yer alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serra Yılmaz ile teşekkür etti. Akın İpek de kampanyaya destek verenler arasında yer aldı

Avazyan tiyatro sanatçısı Serra Yılmaz için, “Sevgili @serrafine Ahmetle ilgili paylaşımlarımı RT yapmanız beni onurlandırıyor..Eminim ki siz de çok mutlu olacaksınız. An itibarıyla 10.768 € topladık.” ifadelerini kullandı.


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