Samanyolu Haber /Gündem / 'Her şey güzel olacak' diyerek AKP'den istifa etti /24 Ocak 2020 16:07

'Her şey güzel olacak' diyerek AKP'den istifa etti

AKP'nin 22 ve 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu, partisinden istifa etti.

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Ali Babacan ile görüşmelerinin olduğunu belirten Merdanoğlu, "Türkiye’nin kazanması lazım. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

Diyarbakır'da AKP'den peş peşe istifalar yaşanıyor. Daha önce AKP Diyarbakır eski İl Başkanı Aydın Altaç, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve  23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt’un istifasının ardından bir istifa daha geldi.

Parti'de 22 ve 23. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği yapan Ali İhsan Merdanoğlu da partisinden istifa etti. Merdanoğlu’nun AKP’den istifasını e-devlet üzerinden gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sputnik Türkiye’ye konuşan Merdanoğlu, istifasıyla ilgili şunları söyledi:

'Ali Babacan ile görüşmelerimiz var'

"Evet istifa ettim. Kendi özgür irademle gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Daha sonra bununla ilgili konuşurum. Ali Babacan ile görüşmelerimiz var. İnşallah her şey daha güzel olacak, Türkiye’nin kazanması lazım.”

Merdanoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 22. Dönem (14 Kasım 2002-22 Temmuz 2007) ile 23. Dönem (22 Temmuz 2007-12 Haziran 2011) için yapılan genel seçimlerde iki kez AKP listesinden Diyarbakır milletvekili seçilmişti

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