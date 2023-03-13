Her şey, her yerde, aynı anda Oscar





En iyi kurgu belgesel ödülü, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin 2020 yılında zehirlenmesiyle ilgili olayları anlatan Navalni filmine verildi.

Sinema dünyasının en büyük ödüllerinden kabul edilen Oscarlar, Hollywood'daki Dolby Theatre'da gerçekleşen törenle dağıtıldı.Yönetmenliğini Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yaptığı, sürreal bir film olan Everything Everywhere All At Once aday gösterildiği 11 daldan 7'sinde Oscar heykelini kaptı. Bunlar arasında "En İyi Yönetmen", "En İyi Film", "En İyi Özgün Senaryo" ve "En İyi Kurgu" da var.Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Yeoh bu ödülü alan ilk Asyalı kadın da oldu.60 yaşındaki Yeoh "Kadınlar, kimsenin size en iyi zamanınızın artık geride kaldığını söylemesine asla izin vermeyin" dedi.Brendan Fraser ise The Whale filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.En iyi yardımcı erkek ve kadın oyuncu ödülleri de, Everything Everywhere All At Once filmindeki rolleriyle Ke Huy Quan ve Jamie Lee Curtis'e gitti.Jamie Lee Curtis böylece 45 yıllık oyunculuk kariyerinin ilk Oscar'ını kazanmış oldu.Ke Huy Quan, ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşmada "Ben hayallerimden neredeyse vazgeçmiştim ama hayaller gerçekten inanmanız gereken şeylerdir" dedi.51 yaşındaki Ke Huy Quan, çocukken The Goonies ve Indiana Jones and the Temple of Doom filmlerinde oynamış, ardından oyunculuğa uzun bir ara vermişti.Vietnamlı aktör "Bunun gibi hikayelerin sadece filmlerde olduğu söylenir. Bunu yaşadığıma inanamıyorum. Bu, Amerikan rüyası... Yolculuğum bir botta başladı. Bir yılım mülteci kampında geçti ve bir şekilde burada, Hollywood'un en büyük sahnesinde son buldu" dedi.", 11 adaylıkla en çok kategoride ödüle aday gösterilen yapım olmuştu.Bu yılki töreni Amerikalı komedyen Jimmy Kimmel sundu.Ödül konuşmasında belgeselin yönetmeni Daniel Roher, ödülü Navalni'ye ve dünyadaki tüm siyasi tutuklulara adadığını söyledi.Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da "Aleksey, özgür kalacağın ve ülkemizin de özgür olacağı günün hayalini kuruyorum, güçlü ol aşkım" dedi."En İyi Uluslararası Film", "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve "En İyi Sinematografi" ödüllerini aldı.filmi ise "En İyi Görsel Efekt" ödülünü kazandı.Gecenin en büyük hayal kırıklığı ise 9 dalda adaylığı bulunan'in eve ellerinin boş gitmesi oldu.