Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Kocaeli Üniversitesi'nde görevde yükselme sınavında düşük puan alan adaylardan bazılarına sözlü mülakatta sufle verilerek destek olunduğu iddia edilmişti. Sınavda yüksek puan alan ve mülakatta elenen bir kişi Rektör Sadettin Hülagü'nün Twitter sayfasında o iddiayı doğrulayan video paylaştı.







Kocaeli Üniversitesi’nde görevde yükselme sınavında yüksek puan alarak sözlü mülakatta elenen bir kişi Rektör Sadettin Hülagü’nün Twitter sayfasında o iddiayı doğrulayan mülakatın videosunu paylaştı.





Görüntülerde, adaya ‘Toplumsal alanlarda yapılan inkılaplar nelerdir’ sorusu soruluyor. Aday, soruyu cevaplamakta zorlanıyor. Bunun üzerine adaya sufle verildiği görülüyor.







Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’nün Twitter sayfasından mülakat videosunu paylaşan ‘ÇRK’ rumuzlu kişi, “Ben şikayetçiyim. Bana 90 küsürü gösterin. Bana liyakati gösterin. Benim hakkım nerede. İzleyin benim hakkım nerede. Ben kimden sorabilirim kime gidebilirim başka benim hakkım nerede. Hepsini bir bir atıcam size, izlemek zorundasınız. Benim hakkım nerede. Aylarca emek verdim, benim hakkım nerede?” notunu düştü.





Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kadrosunda bulunan E.Ç., görevde yükselme sınavından 98 puan almasına karşın mülakatta 76 puan alarak elendi.





Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran E.Ç.’nin talebi sonrasında mahkeme Kocaeli Üniversitesi’nden kayıtları istemiş, mülakatta usulsüzlük tespit eden mahkeme E.Ç.’yi haklı bularak, üniversitenin sözlü sınavını iptal etmişti.