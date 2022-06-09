Samanyolu Haber /Gündem / 'Her şey pahalı, geçinemiyoruz' diyen Suriyeliler geri döndü /09 Haziran 2022 10:31

'Her şey pahalı, geçinemiyoruz' diyen Suriyeliler geri döndü

Esenyurt'ta yaşayan Suriyeli 34 sığınmacı otobüsle memleketlerine gönderildi. Sığınmacılar, Türkiye'den ayrılırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir sığınmacı, Türkiye’de hayat pahalılığı olduğunu ifade ederek ülkesine dönmek istediğini söyledi.

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İstanbul’da en çok sığınmacının yaşadığı ilçelerin başında gelen Esenyurt’ta 34 mülteci, Suriye'nin 3 farklı vilayetine gönderildi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile ilgili çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş' projesi kapsamında başvuru yapan 34 Suriyeliyi Öncüpınar ve Yayladağı sınır kapısına ulaştırdı. Suriyeliler; Halep, Şam, Lazkiye, Hama ve Afrin’e geçecek.

“2700’ÜN ÜZERİNDE KİŞİYİ GÖNDERDİK”

Sözcü'nün aktardığına göre uğurlama sırasında konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren bugüne kadar evimizde ağırladığımız konuklarımızı evlerine geri göndermek üzere bir çalışma yürütüyor arkadaşlarımız. Gönüllü olarak evlerine dönmek isteyenlere hem ulaşım imkanı veriyoruz hem de yoldaki diğer masraflarını karşılıyoruz.  Bu işlemi yaparken Esenyurt'ta yaşayan misafirlerimizi geri gönderiyoruz.

Zaman zaman diğer ilçelerden başvuran oluyor. Eğer giden kafile içinde boş yer oluyorsa onlardan da birkaç kişiyi ekleyebiliyoruz.  Göreve geldiğimiz günden itibaren 2 bin 700'ün üzerinde yabancı uyruklu misafirimizi geri gönderdik. Bunu artırmak istiyoruz. Bölge güvenli hale gelirse, gidişte bir engel kalmazsa, teşvik edici başka işlemler de yapacağız.

Yurda dönüşleri tamamen ücretsiz organize ediyoruz. Onlar sadece gitmek istediklerini bize bildiriyorlar. Biz de onların bütün hukuki işlemlerini, devletle olan bütün bağlarının kesilmesiyle ilgili bütün işlemleri yapıyoruz. Onlara araç tahsis ediyoruz. İşlemlerini yaptıktan sonra da yine gidecekleri bölgeye kadar hiçbir ücret almadan araç tahsisi yapıyoruz. Gidiş esnasındaki yiyeceklerini, içeceklerini, bütün masraflarını karşılıyoruz.”

“TÜRKİYE'DE HER ŞEY PAHALI”

Suriye'ye dönen Fidan Hüseyin isimli sığınmacı, Türkiye'de hayat pahalılığı olduğunu ifade ederek ülkesine dönmek istediğini dile getirdi. Hüseyin, “Her şey pahalı, geçinemiyoruz burada, bu yüzden gidiyoruz” şeklinde konuştu. “Geçinemiyoruz” diyen Azat Bekır de “Hayat biraz pahalı oldu, geçinemiyoruz. Bu yüzden gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
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