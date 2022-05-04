Samanyolu Haber /Gündem / #Her şeye rağmen gazetecilik /04 Mayıs 2022 00:02

#Her şeye rağmen gazetecilik

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü.International Journalists Assosiaciton e.V bugün ile ilgili sosyal medya kampanyası düzenledi

SHABER3.COM

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... Sürgündeki gazeteciler tarafından kurulan International Journalists Assosiaciton e.V (Uluslararası Gazeteciler Derneği bir dizi etkinliğe imza attı. 
Bu yılki sosyal medya kampanyasının başlığı # HerşeyerağmenGazetecilik... Twitter'dan paylaşılan bir çok mesajda Dünya'da ve Türkiye'de gazetecilik yapmanın zorlukları anlatıldı. 


Sürgün, kelime olarak yaşanılan yerden koparılmak anlamına gelse de aslında insanın hayattan koparılması anlamına geliyor. Her asırda gerçekleşen ve genel itibariyle diktatörlerin sebep olduğu bu sürgünler, en çok gazetecileri etkiledi.

International Journalists Assosiaciton e.V'nin çıkardığı Journalist Post’un yeni sayısı Dünya Basın Özgürlüğü gününde ‘Her şeye rağmen gazetecilik’ kapağı ile yayınlandı.


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