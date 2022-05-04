Bu yılki sosyal medya kampanyasının başlığı # HerşeyerağmenGazetecilik... Twitter'dan paylaşılan bir çok mesajda Dünya'da ve Türkiye'de gazetecilik yapmanın zorlukları anlatıldı.
Sürgün, kelime olarak yaşanılan yerden koparılmak anlamına gelse de aslında insanın hayattan koparılması anlamına geliyor. Her asırda gerçekleşen ve genel itibariyle diktatörlerin sebep olduğu bu sürgünler, en çok gazetecileri etkiledi.
International Journalists Assosiaciton e.V'nin çıkardığı Journalist Post’un yeni sayısı Dünya Basın Özgürlüğü gününde ‘Her şeye rağmen gazetecilik’ kapağı ile yayınlandı.