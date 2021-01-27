Samanyolu Haber /Gündem / Her şeyi Reza yaptı deyince Ebru Gündeş yalı davasında beraat etti /27 Ocak 2021 14:26

Her şeyi Reza yaptı deyince Ebru Gündeş yalı davasında beraat etti

SÖZCÜ'nün haberinin ardından Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle yargılanan Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

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Beykoz Kanlıca'daki yalısında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş hakkında 11 Mart 2019'da Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilmişti.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Yerel mahkemenin kararının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Dairesi, yerel mahkemenin Gündeş hakkında verdiği beraat kararını onadı.

Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydeden Ceza Dairesi, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunun anlaşıldığını belirterek, oy birliği ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararı kesinleşmiş oldu.

DOSYASI AYRILAN ZARRAB'IN DAVASI SÜRÜYOR

Tadilatı yapan Hakkı Süha Gökdemir de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Öte yandan mahkeme 2017 yılındaki duruşmada, sanık Reza Zarrab'ın uzun süredir ABD’de bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceği, bu sürecin de savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle, sanıklar Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyası ile sanık Reza Zarrab'ın dosyası ayrılmıştı.
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