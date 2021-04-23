Samanyolu Haber /Gündem / Her şeyini kripto parada batıran emlakçı intihar etti /23 Nisan 2021 11:59

Her şeyini kripto parada batıran emlakçı intihar etti

İstanbul, Kağıthane’de evini satıp tüm parasını kripto paraya yatıran 50 yaşındaki emlakçı adamın ruhsatsız tabancasıyla başına tek el ateş ederek intihar ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, 50 yaşındaki Caner Ünal geçen günlerde sahip olduğu daireyi satarak parasını, kripto paraya yatırdı. Sabah saatlerinde cadde üzerindeki iş yerine gelen Ünal, bilgisayarının başına oturarak borsaya bakmaya başladı.

Büyük zarar ettiğini gören Ünal, ruhsatsız tabancasını çıkararak başına başına tek el ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ünal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Burada ameliyata alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelendiğinde olay esnasında Ünal’ın yakında kimsenin olmadığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından tabanca ve kovan polis ekipleri delil torbasına konuşarak muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Her şeyini kripto parada batıran emlakçı intihar etti Sonraki Haber >>

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:09