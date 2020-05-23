Her tarafı alevler sardı, insanlar çığlık atıyordu





Pakistan’ın Lahor şehrinden Karaçi şehrine sefer yapan Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havalimanı’na yakın bir noktada yerleşim bölgesine düştü.





99 kişinin bulunduğu uçaktan 2 kişinin ise sağ kurtulduğu belirtildi.





"BAZ İSTASYONUNA ÇARPTI" İDDİASI





Pakistan medyası uçağın düştüğü anlara dair görgü tanıklarının ifadelerine yer verdi.





PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez uçağın birden fazla kez iniş yapmayı denediğini, ancak başarılı olmadığını belirtti.





Başka bir görgü tanığı ise uçağın önce bir baz istasyonu kulesine çarptığı ve ardından yerleşim bölgesine düştüğünü ifade etti.





KURTARILAN İKİ YOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR





Düşen uçakta bulunan Bank of Punjab'ın Genel Müdürü Zafer Mesud ile mühendis olduğu belirtilen Muhammed Zubeir'in sağ kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.





Mohammad Zubair adlı yolcunun vücudunun yüzde 35’inde yanıklar olduğu, Zafar Masood’un ise vücudunda dört ayrı yerde kırıklar olduğu aktarıldı.





Daha önce uçaktan çıkarıldığı düşünülen üçüncü kişinin ise uçağın düştüğü yerleşim bölgesinde yaşayanlardan birisi olduğu açıklandı.





"HER YERİ ALEV SARDI, İNSAN ÇIĞLIKLARI DUYULUYORDU"





Uçaktan sağ kurtulan Zubair bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, uçağın iniş denemesi sırasında piste vurduğunu söyledi.





"Bana pilot uçağı düşürmek için boş bir alan arıyor gibi geldi." diyen Zubeir, "İlk denemeden 10-15 dakika sonra uçak düştü. Her yeri ateş sardı, insanların çığlıkları duyuluyordu. Birkaç metre ileride ışığı görünce kemerimi çözüp kendimi oraya attım. Çevredekiler beni ambulansa bindirerek hastaneye götürdü." dedi.





Uçak faciasında hayatını kaybedenlerin naaşı morga kaldırıldı.

Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de bulunduğu ortaya çıktı.





PIA İcra Kurulu Başkanı Arshad Malik, pilotların ve kabin ekibinin tecrübeli olduklarını belirterek, “Bu uçakların bakımları ve kontrolleri yapılıyor. Uçağımızın gerekli denetimleri de yapılmıştı.” ifadelerini kullandı.