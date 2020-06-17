Her uçağa iki müdür düşüyor!

50 bine yakın çalışanına maaş ödeyemediği için Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğinden faydalanan THY, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) arpalığına döndü.

Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayından beri seferlerin durduğu THY'de iki müdür koltuğuna birine AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın kardeşi Ümmet Şenocak, diğerine de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in oğlu Feyyaz Akben atandı.







Krizden dolayı çalışanların maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanan THY'de Şenocak, Özel Kalem Operasyon Müdürlüğü'ne, Feyyaz Alben ise yolcu hizmetleri müdürlüğüne getirildi.





HOSTESLER HEMŞİRE Mİ OLACAK?

THY'nin atıl kalan 3 bine yakın hostesin hemşire kadrosuna geçmesi için Sağlık Bakanlığı ile müzakere yürüttüğü iddia edilmişti. Aynı şekilde bazı pilotların da Hava Kuvvetleri'ne transfer edileceği belirtilmişti.





THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bir süre önce CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda nakit ihtiyacı için ellerindeki bazı uçak motorlarını satacaklarını açıklamıştı.





HER UÇAĞA İKİ MÜDÜR DÜŞÜYOR





THY, şirkete nakit girişi sağlamak için 25 adet uçağını satıp tekrar kiralama yoluna gidecek.





Filosunda 360 uçağı bulunan THY'de 700'e yakın müdür görev yapıyor ve her uçağa neredeyse iki müdür düşüyor.





Airport Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Kıdık şahsi Twitter hesabında, "THY'de damacanı müdürü bile var. Hepsinin altında araba. Maaşları da bol sıfırlı." ifadelerini kullanmıştı.