Her yerden 'hile' iddiaları yağıyor: İlk tur YSK'da mı kazanıldı?

14 Mayıs seçimlerinde bugün itirazlar için son gün. Sandıklarda 'hile' iddiaları devam ederken sosyal medyada başta doğu illeri olmak üzere pek çok kentte oyların kaydırılarak farklı partilere yazıldığına dair paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.















Sosyal medyada bir kullanıcı ıslak imzalı tutanaklar ile sisteme girilen sandık sonuçları görüntüsünü paylaştı. Söz konusu iddiaya göre Yeşiller Sol Parti’nin 233 oyu MHP’ye yazıldı. İlgili sandığın ıslak imzalı tutanağı ve sandık sonucu şöyle:













"Usulsüzlük tespit edilen sandıklar" başlığında sıraladı



Öte yandan Twitter'da Roza Sierra adlı kullanıcı "Usulsüzlük tespit edilen sandıklar" başlığıyla şunları sıraladı:





"HAKKARİ merkez

1094 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetvelinde Yeşil Sol'un aldığı 229 oy Sandık Sonuç Tutanağında AKP'ye yazılmıştır.





URFA Haliliye

1120 numaralı sandıkta Yeşil Sol'un aldığı 82 oy Adalet Birlik Partisine yazılmıştır.





Siverek

1069 numaralı sandıkta Yeşil Sol'un aldığı 74 oy İlçe Birleştirme Tutanağında MHP’ye yazılmıştır.





BATMAN Merkez

1051 numaralı sandıkta Yeşil Sol'un aldığı 232 oy İlçe Birleştirme Tutanağında Yenilik Partisine yazılmıştır.





Şırnak (Güçlükonak)



1006 numaralı sandığa ait Sandık Sonuç Tutanağında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 122 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 9 oy almışken; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden partilerle paylaştığı verilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 122 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır.





ŞIRNAK (Cizre)

1085 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 174, Adalet Birlik Partisi 0 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Adalet Birlik Partisine 174 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında 2 oy almış olan Yeniden Refah Partisine 73 oy, 1 oy almış olan Milliyetçi Hareket Partisine 2 oy yazılmıştır.





1240 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 233, Milliyetçi Hareket Partisi 3 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 233 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında hiç oy almamış olan Yeniden Refah Partisine 3 oy, hiç oy almamış olan Büyük Birlik Partisine 18 oy, hiç oy almamış Genç Partiye ise 2 oy yazılmıştır.





1249 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 147, Milliyetçi Hareket Partisi 1 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 147 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 2 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında hiç oy almamış olan Büyük Birlik Partisine 24 oy, hiç oy almamış olan Güç Birliği Partisine 2 oy, hiç oy almamış olan Adalet Partisine 1 oy, hiç oy almamış olan Halkın Kurtuluş Partisine 1 oy, 2 oy almış olan Cumhuriyet Halk Partisine ise 1 oy yazılmıştır.





MARDİN (Nusaybin)

1035 numaralı sandıkta Yeşil Sol'un aldığı 225 oy MHP’ye yazılmıştır.





DİYARBAKIR Kayapınar

2252 numaralı sandıkta Yeşil Sol'un aldığı 198 oy MHP’ye yazılmıştır.





Silvan

1032 numaralı sandıkta Yeşil Sol'un aldığı 228 oy MHP’ye yazılmıştır.

1145 numaralı sandıkta Yeşil Sol'un aldığı125 oy MHP’ye yazılmıştır.



