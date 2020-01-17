Samanyolu Haber /Dünya / Almanlar: Her yıl 500 bin kişiye ihtiyaç var /17 Ocak 2020 12:07

Almanlar: Her yıl 500 bin kişiye ihtiyaç var

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip olan Almanya aynı zamanda nüfusu en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyor. Yaşlanan nüfusu nedeniyle Almanya'nın her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyacı var.

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Bu kapsamda ülkeye beyin göçünü artırmak isteyen Berlin hükümeti, bu yılın mart ayında yürürlüğe girecek ve vize alımını kolaylaştıran bir dizi düzenlemeyi kabul etmişti.

Almanya'nın nitelikli göçmenleri ülkeye çekmek için daha fazlasını yapması gerektiğini düşünen Alman milletvekillerinin sayısı az değil. Bunlardan biri de "Almanya'nın her yıl 500 bin göçmene ihtiyacı olduğunu" belirten Hür Demokratlar (Free Democrats) Partisi Başkan Yardımcısı Christian Dürr.

Euronews'ten Kamuran Samar'ın haberine göre Almanya'da mevcut gidişatta emeklilik sisteminin ileriki yıllarda ülke ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını ve bunun iyi durumda olan ekonomiyi tehdit ettiğini düşünen Christian Dürr, Almanların artık daha uzun yaşadığını ve geçmişe oranla daha az çocuk yaptığını belirtiyor.

Aslında yaşam süresinin uzamasının olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Dürr, ancak buna karşı gerekli önlemlerin şimdiden alınması için hükümete çağrıda bulunuyor.

The Local sitesine de konuşan Christian Dürr, göçmenlerin Almanya için hayati bir konu olduğunu belirterek, "Dışarıdan göçmen alınmazsa ülke gerileyecek. Göçmenler aynı zamanda çeşitliliği artırır, bu da bizi daha iyi bir toplum yapar." dedi. Almanya'nın yıllık kaç göçmene ihtiyacı var? sorusuna Christian Dürr, "Ülkedeki demografik değişime ayak uydurabilmek için her yıl en az 500 bin göçmene ihtiyacımız var. İnsanları Almanya'da istihdam ile doğrudan buluşturmak lazım. Mevcut hükümet bu sorunu ihmal etti." ifadelerini kullandı.

2020'nin Mart ayında yürürlüğe girecek olan yeni yasa kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu Hindistan, Brezilya, Vietnam, Meksika, Filipinler gibi AB dışındaki ülkelerden şimdilik her yıl ortalama 200 bin göçmenin alınması öngörülüyor.

Geçen ay getirilen yeni düzenleme ile göçmen alımı süreci hızlandırılması amacıyla Almanya'da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birimin görevlendirilmesine karar verilmişti. Düzenlemeler kapsamında ayrıca nitelikli işçi alımı için vize işlemleri hızlandırılacak. Gelenlerin meslek eğitimi ve diplomaları tanınacak ve üst seviyede Almanca bilme şartı aranmayacak.
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