Samanyolu Haber /Dünya / Her yıl 931 milyon ton gıda çöpe /06 Mart 2021 11:47

Her yıl 931 milyon ton gıda çöpe

Dünya israfa doymuyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı araştırmaya göre Dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Türkiye'de ise bu rakam 7,7 milyon ton.

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor. Raporda israfın yüzde 61'inin evlerde yapıldığı belirtiliyor.

'DÜNYANIN ÇEVRESİNİN YEDİ KATI'

BM'nin sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Wrap adlı sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre dünya genelinde israf edilen gıdanın toplamı 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe karşılık geliyor. Uzmanlar, "Bu kadar kamyonun uzunluğu dünyanın çevresinin yedi katı" diyor. Daha önce gıda israfının daha çok zengin ülkelere özgü bir sorun olduğu düşünülüyordu. Fakat araştırma, gelir gruplarından bağımsız olarak her ülkede önemli miktarda gıdanın israf edildiğine işaret ediyor.

Raporda gıda israfının BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) daha önceki tahmininin iki katından fazla olduğu belirtiliyor. Araştırmada Türkiye dahil pek çok ülkeye ait veriler tahmine dayanıyor. Bu durum, az sayıda ülkenin bu alanda verileri olmasından kaynaklanıyor. Örneğin verilerin yetersiz olması nedeniyle bu israfın ne kadarının istemli ne kadarının istemsiz yapıldığı bilinmiyor. Gıdaların yenilebilir ve yenilemeyen (kemik ve kabuk gibi) kısımlarıyla ilgili veriler sadece yüksek gelir grubundaki ülkelerde mevcut.

Rapora göre Türkiye'de de israf had safhada. Türkiye'de her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiği ve kişi başı 93 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı kaydedildi. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre Türkiye'de her yıl kişi başı 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor.


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