Samanyolu Haber /Ekonomi / Her yıl bir ilçe nüfusu /06 Aralık 2019 19:20

Her yıl bir ilçe nüfusu

Türkiye’de her yıl bir ilçe nüfusu kadar işçi, iş kazalarında hayatını kaybediyor. 2019’un 11 ayında kayıtlara geçen bu rakam 1.606 oldu.

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Kasım ayı ile yılın ilk 11 ayında yaşanan iş cinayetlerine dair hazırladığı raporunu açıkladı. 

Rapordaki verilere göre, kasım ayında yaşanan iş kazalarında en az 126 işçi hayatını kaybetti. Bu yılın ilk 11 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı ise en az 1.606.

EN ÇOK ÖLÜM TEMMUZ AYINDA

Hazırlanan raporda işçi ölümlerinin aylara göre dağılımını dair veriler de paylaşıldı. Buna göre; ocak ayında 159 işçi, şubat ayında 127 işçi, mart ayında 114 işçi, nisan ayında 153 işçi, mayıs ayında 164 işçi, haziran ayında 131 işçi, temmuz ayında 178 işçi, ağustos ayında 149 işçi, eylül ayında 147 işçi, ekim ayında 158 işçi ve kasım ayında 126 işçi olmak üzere Türkiye’de 2019 yılının ilk 11 ayında en az 1.606 işçi iş cinayetlerinde hayatını yitirdi.

İNTİHAR VAKALARI DA ARTTI

Raporda ayrıca son zamanlarda artan intihar vakaları ile ilgili veriler de yer aldı. 

Son 6 yılda 351 işçinin ağır çalışma koşullarından veya işsizlik sebebiyle intihar ettiğine işaret edilen raporda, yıllara göre veriler de yer aldı. 

Buna göre, 2013 yılında en az 15, 2014 yılında en az 25, 2015 yılında en az 59, 2016 yılında en az 90, 2017 yılında en az 89, 2018 yılında ise en az 73 işçi iş yeri içinde veya dışında işe bağlı olarak intihar ederek hayatını kaybetti.
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