Samanyolu Haber /Dünya / Her zaman olduğu gibi sükûnetimizi muhafaza ediyoruz /05 Aralık 2020 18:09

Her zaman olduğu gibi sükûnetimizi muhafaza ediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Baş Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile bir ticaret antlaşması imzalamak için mutabakat zemini aramaya devam edeceklerini söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Baş Müzakerecisi Michel Barnier, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla AB'den resmen ayrılmaya (Brexit) hazırlanan İngiltere arasında ticaret anlaşması sağlanmasına dönük müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Tarafların 1 Ocak'a kadar mutabakata varıp varamayacağına dair soru üzerine Barnier, "Her zaman olduğu sükûnetimizi muhafaza ediyoruz.” diyen Barnier, “Anlaşmanın bir yolunun olup olmadığını göreceğiz." dedi.

TARAFSIZ KALMAYA DEVAM EDECEK

Müzakerelerin duraklatılmasının akabinde İngiltere'nin başşehri Londra'da gazetecilere mülakat veren Barnier, İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmanın yolunu aramaya devam edeceğini söyledi. 

Barnier, Brexit müzakerelerindeki mevcut ihtilafların anlaşmaya bağlaması konusunda tarafsız olduğunu söyledi.

İngiltere, 2016 yılı haziran ayında AB'den çıkış (Brexit) için halk oylamasına gitmiş ve haltın yüzde 52'si "evet" demişti. 

31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla tamamlanması gereken Brexit işlemleri Brüksel ile Londra arasında varılan mutabakata göre yıl sonuna kadar uzatılmıştı. 


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