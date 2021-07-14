Herhalde ona yer ve gök ağladı...

Nedim Hazar | TR724

Kıvam insanının vuslatı



İfadeye Zemahşeri’nin Keşşaf’ında denk geldim (III-504). Hz. Peygamber Efendimiz’den (SAV) naklen şöyle diyor: “Herhangi bir mümin, ağlayıcıları bulunmayan bir gurbette ölürse, herhalde ona yer ve gök ağlar.”







Alnı secdeden nasır bağlamış bir insan için ağlamayacaktı da, kim için ağlayacaktı gökler?





Bulutlu, kasvetli bir hava… Yağmur sulu sepken indi inecek…





Gurbet ellerin bir köşesinde…





Seccadesini vatanı bellemiş insan için gurbet ne gam aslında, Şengül Hoca ömrünün yarısına yakınını gurbette geçirmiş bir mümindi.





Bir Temmuz öğleninde yağmur inceden eşlik etti merhumun Rabbiyle olan randevusuna. Aymaz Hoca’nın konuşması ve namaz boyunca durdu ve bekledi bulutlar.





Hz. Bediüzzaman’ın Muhekamat’ındaki “Kelâmın selâmet ve rendeçlenmesi ve itidal-i mizacı ise, her kaydın istihkak ve istidadına göre inayeti taksim ve hil’at-ı üslûbu tevzi ve giydirmektir,” bahsi hatırlatarak Şengül Hoca’nın fazlalıkları, sivrilikleri, pürüzleri törpüleyen yönüne, “rendeçleme” özelliğine vurgu yaptı Aymaz Hoca.





Gerçekten de, bir gün olsun nefsi adına öfkelenmemiş, aksine en sert, en hiddetlenilmesi gereken anlarda bile bir “Kavl-i Leyyin” insanıydı merhum Şengül Hoca…





İşbu sebeple bulutlar, insanlar ile beraber şehadet ettiler mümine…





Bir denge ve kıvam insanı daha eksildi dünyadan.





Dünya biraz daha fenalaştı, biraz daha kötüleşti maalesef.





Bir görüşe göre, dünyada kötülük belli bir düzeyde hep vardır. Ön plana çıkması ve hükümranlık sürmesi iyilerin eksikliğinden dolayıdır. İyiler eksildikçe kötülük dizginleri ele geçiriyor maalesef.





İş bu sebeple ağlıyor bulutlar…





Gözler nemli, yürekler buruk, vakur bir sessizlik var mezarlıkta. Hocaefendi’nin, “Tırnak kadar inhiraflarını bilmiyorum, 50 yıldır Hizmetin içinde evrile çevrile, kavrula kavrula bir kıvam sergiledi. Hizmetin prensiplerini iyi kavramış, vefalı, güzel bir insandı” cümleleri akıllarda.





Bir vuslata şahitlik etti bulutlar.





Bir buluşmayı not etti kayıtlar.





Rabbin sonsuz merhametinin kucağına usulca indirildi ve sahib-i aslisine teslim edildi Şengül Hoca.





İçimde büyük bir burukluk vardı lakin toprak atıldıktan sonra bastıran yağmur ile beraber, sekine gelip yerleşti.





Binlerle rahmet olsun…



