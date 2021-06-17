Samanyolu Haber /Gündem / Herkes açıklama beklerken o hesapları kilitledi! /17 Haziran 2021 10:50

Herkes açıklama beklerken o hesapları kilitledi!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen Veyis Ateş, Instagram sayfasını kilitledi.

SHABER3.COM

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Veyis Ateş'in para istediğini öne sürmüştü. Peker ayrıca, Veyis Ateş'e Süleyman Soylu tarafından araç ve koruma polisi tahsis edildiği de iddia etmişti.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman da, Sezgin Baran Korkmaz'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Veyis Ateş'in Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğine yönelik iddialarda bulunmuştu.

Konu hakkında bugüne kadar açıklama yapmayan Veyis Ateş, herkese açık olan Instagram hesabını kilitledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Herkes açıklama beklerken o hesapları kilitledi! Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:07:00