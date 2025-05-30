Herkes alıyor, ben hangisini alsam! Takviyeler...





Takviyeye Gerçekten İhtiyacınız Var mı?





Fazlası zararlı mı? Evet. Özellikle uzun süre yüksek dozda alınırsa:





2. Omega-3 Yağ Asitleri (EPA ve DHA): Beyin fonksiyonları, kalp sağlığı, inflamasyonun dengelenmesi ve göz sağlığı gibi pek çok sistemde görev alır.





Fazlası zararlı mı? Evet, özellikle aşırı kullanılırsa:





3. Magnezyum: Kasların kasılıp gevşemesi, sinir iletimi, enerji üretimi ve stres yanıtı üzerinde etkilidir. Vücuttaki çok fazla farklı olayda görevi vardır.





Fazlası zararlı mı? Aşırı magnezyum takviyesi (özellikle böbrek sorunu olanlarda) şunlara yol açabilir:









Sonuç olarak bazen yorgun düştüğümüzde, saçlarımız daha çok döküldüğünde ya da moralimiz çabucak bozulduğunda hemen bir çözüm arayışına giriyoruz. Belki de herkesin bir şeyler kullandığı bir ortamda, eksik hissetmek bizi daha da kaygılandırıyor. Ama şunu unutmamak gerekir ki her vücut ve her eksiklik kişiye özeldir. Bedenimiz kendini sürekli onaran ve düzenleyen bir denge sistemiyle yaratılmıştır. Sadece bize verdiği işaretleri anlamaya, dinlemeye ihtiyacımız var. Belki de önce bir adım geri çekilip; nasıl beslendiğimize, nasıl uyuduğumuza, ne kadar güneş gördüğümüze bakmalıyız. Çünkü asıl denge orada başlıyor. Gerçek ihtiyaç ise, ancak doğru zamanda ve doğru destekle karşılandığında sağlığa dönüşebiliyor.