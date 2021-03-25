Herkes aynı soruyu soruyor: Peki doları kim aldı?

Merkez Bankası Başkanının değişimi sonrasında piyasalarda dengeler yeniden değişti. Kasım 2020 öncesine dönen TL/dolar, yeniden zirveyi denedi. Naci Ağbal’ın TCMB Başkanlığı görevinden alınması öncesinde muhalefet kamu zararının oluştuğunu söyledi. Siyasi liderler 450 milyon dolarlık işlemin yapıldığını söylerken, Meclis’in bunu araştırması gerektiğini belirtti.





Karar gazetesinde yer alan habere göre siyasi liderler "bu süreçte kim ne kazandı" sorusunu hükümete sordu. Ağbal’ın görevden alınacağı tüyosuyla bazı kişilerin 450 milyon dolar satın aldığı iddiası ile muhalefetin gündeminde sıcaklığını koruyor.





CHP, "TCMB Başkan değişikliğinden sonraki süreçte kimlerin kazanç sağladığının belirlenmesi ve oluşan kamu zararının ortaya çıkarılması" için Meclis araştırması açılmasını istedi.







CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve arkadaşlarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, TCMB’de, son 20 ayda üç başkan değişikliği yapılmasının tedirginliğe yol açtığı, bu durumun döviz kurunda artışa neden olduğu ve bundan bazı kişilerin kazanç sağladığı savunuldu.

KİM VURGUN YAPTI, AÇIKLANIR MI? BUNU YAPANLAR AÇIKLANAMAZ





İzlenen ekonomi politikasının artık alay konusu olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir ekonomi var bir de ‘erdonomi’ var. Erdonomi ne demek; 128 milyar doları birilerine vermek; ekonomiden bihaber olmak; istediği adamı istediği yere getirmek, istediği zaman görevden almak; evlerde tencerenin kaynamaması, işi olanın işinden olması demek. Hep birlikte bu sorunu aşacağız. Ne yaparsa yapsın, bilimin kuralları neyse, o kurallara uygun devleti yöneteceğiz. Ekonomiyi de o kurallara uygun yöneteceğiz. Herkes sabahı değil, 20-30 yıl sonrasını bilecek. Çiftçi bu yıl ektiği ürünü seneye kaça satacağını bilecek. Her şey planlı, programlı olacak. Cuma günü 450 milyon dolar kime satıldı? Kim vurgun yaptı, açıklanır mı, açıklanamaz. Eskiden bir kişi çalışıp bütün aileye bakardı, şimdi 83 milyon çalışıyoruz, saraya ve Londra’daki bir avuç tefeciye bakıyoruz. Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz, bu ülkeye umudu, huzuru getireceğiz, barışı sağlayacağız, kadına şiddeti önleyeceğiz. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını, her evde tencerenin kaynamasını sağlayacağız. İşsizlik belasını bu topraklarda bitireceğiz” dedi.





EKONOMİYE EN BÜYÜK SALDIRI ANKARA’DAN







Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cuma günü Naci Ağbal’ın görevden alınmasını bilen veya bunu piyasalarda tahmin eden veya bu konularda tüyo almış olanların, ne kadar dolar almış aldıkları da bakılmalı. 450 milyon dolardan bahsediliyor. O gün kimler dolar almışsa tek tek bilançolardan çıkarılıp takip edilmeli. Bu milletin kaderi de bu milletin rızkı da sizin o sistemik yolsuzluklarınıza feda edilemez” dedi.





ALİ BABACAN: ANCAK SONRADAN ÖĞRENİLİR





Naci Ağbal’ın görevden alınacağını bilenlerin döviz toplamaya başladığını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Cuma günü duyan insanlar döviz aldılarsa pazartesi günü epey bir para kazanmışlardır. Böylesine saçma sapan, güveni yıkan bir kararla kurun artacağını herkes bilir. Bunun denetimini yapması gereken yine devletin kurumlarıdır ama bütün bu kurumlar artık zayıfladılar. Kim aldı, kim sattı, bunlar ancak sonradan öğrenilir” sözleriyle tepki gösterdi.





REZALET ORTADA AMA KİMSE REZİL OLMUYOR





Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise ülkenin sırtına bir yük daha bindiğini söyledi.





Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:





“Vicdan sahiplerine soruyorum bunun hesabını kim verecek? Dolar bir gecede fırlıyor normalde 150 milyon dolar olan döviz alımının Cuma günü 450 milyon dolara çıktığı iddia ediliyor. Eğer iddialar gerçekse cuma günü döviz alanlar kimlerdir bunun da açığa çıkarılması gerekmektedir.



