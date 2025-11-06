Samanyolu Haber /Gündem / Herkes Bekir Bozdağ'ın görüntüsünü konuşuyor: Hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? /06 Kasım 2025 10:42

Herkes Bekir Bozdağ'ın görüntüsünü konuşuyor: Hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle kamu görevlerinden uzak kalmıştı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Meclis'e geri dönen Bozdağ'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Bekir Bozdağ'ın hastalığı ne? Bekir Bozdağ'ın sağlık durumu nasıl?

SHABER3.COM

AKP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ uzun bir sürenin ardından yeniden TBMM’ye geldi. Bozdağ’ın aşırı zayıflamış hali dikkat çekti. 

BEKİR BOZDAĞ'IN HASTALIĞI NEDİR?
Son günlerde Meclis’teki görüntüleri ile dikkat çeken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın ciddi kilo kaybı yaşadığı görülüyor. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü bildiriliyor.

Ancak bu kilo kaybının nedenine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. 

KANSER Mİ?
Resmi açıklama olmamakla birlikte sosyal medyada Bozdağ'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve hastılığı sebebiyle, tartışılan görüntüsünün normal bir durum olduğu konuşuluyor. 
