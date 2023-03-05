Herkes bu hesabı yapıyor: İYİ Parti'nin gidişi oyları nasıl etkiler?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndaki diğer beş partinin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceklerini açıklayarak masadan kalkması, bugüne dek seçime ilişkin yapılan tüm kamuoyu araştırmalarını anlamsız hale getirdi.







Cumhuriyet'in haberine göre anketlerde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın, özellikle son dönemde Cumhur'la arasındaki farkı açtığı görülüyordu.







Andy-Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar, detaylara dikkat çekti: İYİ Parti'nin gidişi oyları nasıl etkiler? - Resim: 3



Andy - Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, "Oyun değişti, fakat yeni kurulan kartların nasıl dağılacağıyla ilgili henüz netlik kazanmış bir durum yok" dedi.





"Akşener masadan altı ay önce kalkmış olsaydı bunda bir sıkıntı yoktu. Herkes kendi yolunu beyan ederdi. Millet İttifaki nezdinde ilk kez seçimi kazanmaya yakın durulan bir noktadayken bu masadan ayrılan, doğrudan kendi ayağına sıkmış bir pozisyonda olur. Bunu kim yaparsa vebalı muamelesi görür ve seçmen buna tepki gösterir."







'HDP SEÇMENİ GELDİ, BİR DURUM DEĞİŞİKLİĞİ YOK'

14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçime az bir süre kaldığını belirten Acar, şöyle devam etti:





"Önümüzdeki iki ay Akşener’in stratejisini anlatabilmesi için yeterli değil. Bunun İYİ Parti’de negatif etkisinin olacağını bugünden görmek mümkün. İYİ Parti’in oyu yüzde 13-14 idi. Şimdi onun yerine HDP seçmeni geldi, onun da oyu yüzde 13-14.





'ÖNEMLİ OLAN İKİNCİ TUR'



O nedenle bir durum değişikliği yok. Önemli olan seçim ikinci tura kalırsa İYİ Parti seçmeninin Kılıçdaroğlu’na oy verip vermeyeceği."







Acar, İYİ Parti seçmenine ilişkin ise şu yorumu yaptı: “Kendini seküler bir yerde konumlandıran İYİ Parti seçmenleri, ‘Seçime iki ay kala bu olmaz’ diye bakarak karara kızgın olacaklardır.”







Bu noktada uzun yıllar AKP'nin seçim kampanyalarının merkezinde yer alan isimlerden olan Acar'ın 2021 yılında iktidar partisiyle yollarını ayırdığını, akabinde İYİ Parti'yle çalışmaya başladığını hatırlatalım.









