Herkes bu kazayı tartışıyor: Dünyanın en güvenli uçaklarından biri nasıl düştü?

C-130 Hercules tipi kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu kazanın ardından, havacılık uzmanları bir dizi olası senaryoyu değerlendiriyor.





Düşük kaza oranıyla bilinen C-130 modelinin karıştığı bu elim olay, İngiliz gazetesi The Independent'ın teknik analizine konu oldu. Karar'da yer alan habere göre uçağın kara kutusunun Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde bulunduğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması, kaza nedeninin aydınlatılması açısından kilit öneme sahip. Ancak uzmanlar, elimizdeki verilerin alışılmadık bir durumu işaret ettiğini belirtiyor.





HAVADA PARÇALANMA SENARYOSU GÜÇLENİYOR

FlightRadar24 verilerini ve kaza görüntülerini inceleyen havacılık uzmanları, uçağın çok kısa sürede kontrol dışına çıkmasına ve yere üç ayrı parça halinde düşmesine odaklanıyor:





Ani Kayıp: Eski pilot Daniel Gustafsson, elde edilen verilere göre olayın inanılmaz bir hızla geliştiğini ve mürettebatın "yardım çağrısı yapmaya bile fırsatı olmadığını" belirtti. Acil durum sinyali kaydedilmemesi, olayın aniliğini gösteriyor.





Kırılma Şekli: Eski RAF pilotu Scott Bateman, uçağın ön, orta ve arka bölümlerinin birbirinden kopmuş olmasını "son derece sıra dışı" olarak nitelendirdi. Bateman, "Bu derece yıkıcı bir kırılmayı daha önce hiç görmedim," ifadesini kullandı.





Patlama İhtimali: Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü Samuel Doveri Vesterbye, pilot ve mühendislerin uçağın yere çarpmadan önce dağıldığını tespit ettiğini ve bunun "havada patlama ihtimalini akla getirdiğini" dile getirdi. Ancak Bateman, kırılma biçiminin klasik bir patlama izine tam olarak benzemediği uyarısında bulunarak temkinli yaklaştı.





Gustafsson, uçağın aerodinamik yükler nedeniyle parçalandığını düşündüren ani bir spiral düşüşe girdiğini ve bu durumun tipik bir kazadan belirgin şekilde farklı olduğunu da ekledi.





UÇAĞIN YAŞI BİR FAKTÖR MÜ?

57 yaşında olmasına rağmen düzenli görev uçuşlarını sürdüren C-130 Hercules'in yaşı da tartışma konusu oldu. Ancak Scott Bateman, C-130’ların dayanıklılığına dikkat çekerek, bu uçakların düzenli modernizasyonlarla güncel standartlarda tutulduğunu ve savaş dışı görev kayıtlarının oldukça olumlu olduğunu belirtti. Bateman, C-130’un "son derece dayanıklı ve güvenilir bir platform" olduğunu vurguladı.