Herkes bu repliği konuşuyordu, CHP pankart yaptı: Ben Kemal, geliyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin Meclis’teki grup toplantısında, Cüneyt Arkın’ın film repliğinden alıntıladığı, “Ben Kemal, geliyorum!” sözleri, CHP Genel Merkezi’ne pankart olarak asıldı.
Kılıçdaroğlu, “Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: ‘Ben Kemal, geliyorum!'” ifadelerini kullanmıştı.
CHP liderinin sözleri, CHP Genel Merkezi’nin girişine pankart olarak asıldı.
ARKIN’IN REPLİĞİNİ KULLANDI
Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın’ın başrolünde yer aldığı, “Hınç” filmini hatırlatmıştı.
Arkın, bu filmde, Taner Balcı, Abdi Algül, Cihan Alp, Yavuz Selekman gibi isimlerde kamera karşısına geçmişti. Filmde, intikam alacağı kişileri tek tek arayan Arkın, “Ben Kemal, geliyorum” dedikten sonra telefonu kapatıyor.