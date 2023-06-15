Samanyolu Haber /Gündem / Herkes bunu konuşuyor: Bakanlığa ikna etmek için Şimşek'e 40 milyon dolar mı verildi? /15 Haziran 2023 14:53

Herkes bunu konuşuyor: Bakanlığa ikna etmek için Şimşek'e 40 milyon dolar mı verildi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadığı Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildiği iddia ediliyor.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sonrasında açıkladığı yeni Kabine'ye Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atadı.

Erdoğan ile Şimşek arasında seçimler öncesinde başlayan görüşmelerle ilgili ortaya atılan bir iddia ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bazı haber siteleri Londra ve Dubai gibi finans merkezlerinde görev yapan Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildiği iddiasını gündeme taşıdı.

İletişim Başkanlığından açıklama
İddialara yanıt bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
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