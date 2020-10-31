Samanyolu Haber /Gündem / Herkes bunu merak ediyor... İstanbul zemini 'tetiklendi mi?' /31 Ekim 2020 11:12

Herkes bunu merak ediyor... İstanbul zemini 'tetiklendi mi?'

İzmir'de meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna yanıt verdi.

SHABER3.COM

İzmir Seferihisar'da meydana gelen, AFAD'ın verilerine göre, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok bina yıkılırken, 25 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi de yaralandı.

Milliyet'in haberine göre, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da yanıt geldi.

Depremin büyüklüğü nedeniyle diğer şehirleri etkilemesinin normal olduğunu belirten Tüysüz, "Ege bölgesi daima bu tür depremlerin beklendiği bir yer. İstanbul'daki fayı etkilemesi söz konusu değil, kendi başına bir depremdir. 1955 yılında meydana gelen Söke-Balat depremi ile çok benzer özellikleri vardır. Yer olarak da benzerdir" ifadelerini kullandı.

‘Yumuşak zemin hissetti’

İTÜ Deprem Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Taşkın ise, " Seferihisar’a 23.5 kilometre açıkta olmuş bir deprem. Merkez üssü 395 kilometre uzakta olan bir deprem. İstanbul’da yumuşak zeminde bulunan yerler hissedebilir. Çok beklediğimiz bir yer değil. Bu tekil bir depremdir diye değerlendiriyorum" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Herkes bunu merak ediyor... İstanbul zemini 'tetiklendi mi?' Sonraki Haber >>

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

Bina böyle yıkıldı

Bina böyle yıkıldı

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!

Bornova'da bir bina yıkıldı

Bornova'da bir bina yıkıldı

İzmir depremi: İlk görüntü

İzmir depremi: İlk görüntü

Yandaşlarını listeyle Anıtkabir'e sokup kendine tezahürat yaptırmış

Yandaşlarını listeyle Anıtkabir'e sokup kendine tezahürat yaptırmış

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:44:15