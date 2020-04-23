Samanyolu Haber /Gündem / Herkes farklı ile indi, vatandaş şaşkın /23 Nisan 2020 12:54

Herkes farklı ile indi, vatandaş şaşkın

Dünyanın dört bir tarafında korona sebebiyle mahsur kalan Türk vatandaşlarını Ramazan'da Türkiye'ye getirme sözü veren iktidar, süreci iyi yönetemeyince ortaya kriz görüntüsü çıktı.

SHABER3.COM

SAMANYOLU HABER - Yaklaşık 25 bin Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmek için uçak kaldıran Dışişleri Bakanlığı süreci yönetemedi. herkesi Türkiye'nin farklı illerine indiren hükümet, vatandaşları iniş havaalanını önceden haber vermeden evlerinden kilometrelerce uzaktaki öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alıyor.

"ALMANYA'DAN AĞRI'YA GETİRİLDİLER"

Aktivist Veli Saçılık kendisine ait Twitter adresinden yaptığı açıklamada annesi ve ablasının Almanya'dan bu şekilde getirildiğini yazdı:
"Almanya'da mahsur kalan annem ve ablam Türk konsolosluğu aracılığıyla bindikleri uçak bilgi verilmeden Ağrı'ya inmiş şuan. Uçaktakiler durumu protesto edip, uçaktan inmemiş durumdalar. Annem ve ablamdan 500 € almışlar, saatlerdir yiyecek bile vermemişler."

TRAJİKOMİK OLAYLAR

Bu arada sürpriz inişler trajikomik olayları da beraberinde getiriyor. Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan bir kadının Twitter hesabından kentle ilgili yaptığı, "Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" paylaşımı sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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