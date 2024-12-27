Samanyolu Haber /Dünya / Herkes hucüm etti, Alman vatandaşlığı verilemiyor /27 Aralık 2024 17:38

Herkes hucüm etti, Alman vatandaşlığı verilemiyor

Almanya’da yeni vatandaşlık yasası ile, "Alman vatandaşlığına hücum" oldu. 2- 3 ayda bitecek işlemler için 18 aylık süre veriliyor. Alman vatandaşı olmak isteyenlerin başında Suriyeliler geldi. Türk vatandaşlığını da alıp Almanya’ya gelen Suriyeliler, "Türk- Alman ve Suriye“ vatandaşı olacak.

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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya’da çifte vatandaşlığa izin veren ve vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran yasanın ardından, Alman vatandaşlığına başvurular patladı. 26 Haziran’da yürürlüğe giren yasa, vatandaşlığa başvuru süresini 8 yıldan 5 yıla indiriyordu.

Çifte vatandaşlık bölümü Türklere yararken, vatandaşlık için bekleme süresinin 5 yıla indirilmesi ise Suriyelilere yaradı.

SURİYELİLER AKIN ETTİ

On binlerce Suriyeli, 5 yılı doldurduğu için vatandaşlık başvurusu yaptı. Bunun üzerine vatandaşlık daireleri tıkandı. Eskiden 2-3 ay olan vatandaşlık başvurusu cevap süreleri ortalama 18 aya çıktı. Daireler, sıraya aldıkları bu yılki başvuruların cevaplarını ancak 1.5 yıl sonra bitirebileceğini belirtiyor.

Türk vatandaşı da olan bazı Suriyeliler, bu yasadan yararlanarak "Alman-Türk ve Suriye“ vatandaşı olacak. Türk ve yeni Alman Vatandaşlık Yasası, çifte vatandaşlığa izin veriyor. Bu durumda Suriyeliler üç vatandaşlık taşıyacak. Ancak yüzbinlerce başvuruya cevap yetiştirilemiyor.

Bavyera’da 5 ayda 72 bin 724 vatandaşlık başvurusu oldu. Bir önceki yıla göre artış yüzde 50’yi geçti. Stuttgart’taki artış da yine yüzde 50 civarında oldu.

Hessen Eyaleti ve Frankfurt’ta vatandaşlığa başvurulardaki artış yüzde 42, Düsseldorf’ta yüzde 35’e çıktı. Aşağa Saksonya ve Hannover’deki artışın ortalaması yüzde 25’i aştı. Bir tek Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde vatandaşlık başvurusunda sayı artmadı.
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