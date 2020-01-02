Samanyolu Haber /Gündem / Herkes karşı çıkıyor, Perinçek hariç! /02 Ocak 2020 10:35

Herkes karşı çıkıyor, Perinçek hariç!

Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine destek verdi.

SHABER3.COM

Bu girişimin İran, Mısır, Suriye ve Rusya ile koordinasyon halinde yapılması gerektiğini savunan parti, bölgede ABD ve İsrail'in yalnız bırakılması gerektiğini bildirdi.

Partinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye hükümetinin Libya'ya Karadeniz’den Umman Denizi’ne uzanan bir strateji içinde bakmasına ihtiyaç vardır. Bizi Libya’da yalnız bırakacak bir sürecin kapısını açmak yerine, Libya’da ABD ve İsrail’i yalnız bırakacak bir strateji izlemeliyiz. Asker yollamak, o zaman başarı getirecektir. Aksi halde ABD'nin tuzağına düşme tehlikesi dahi vardır.

Vatan Partisi olarak, Libya’ya asker gönderme önerisine şartlı destek veriyoruz. Hükümetimizin Libya’ya asker gönderme girişimini Rusya, Suriye ve Mısır ile işbirliğiyle tamamlamasına yönelik çalışmalarla birlikte yürütmesini bekliyoruz. Meclise sunulacak Tezkere’nin bu gerekçelerle işlenmesi yerinde olacaktır"

Şu durumda Libya tezkeresine meclisteki CHP, HDP, İyi Parti karşı çıkarken AKP, MHP ve hükümeti dışardan destekleyen Vatan Partisi destek veriyor
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