HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgil verdiği kanun teklifine tepki yağmaya devam ediyor.





CHP kanadından da isim anmaksızın yeni bir açıklama geldiği ve söz konusu girişime tepki gösterildiği kaydedildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP'li Faik Öztrak, “Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir” dedi. CHP'li Faik Öztrak, “Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir” dedi.

"SİYASETÇİNİN GÖREVİ DEĞİL"





Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır.





HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın söz konusu teklifi birçok partiden tepki toplamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teklifi ‘hadsizlik’ olarak nitelerken “Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır” demişti.AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise ‘konuyu hukuki olarak takip edeceklerini’ söylemişti.Meclis Başkanı Mustafa Şentop, teklifi işleme koymayarak iade etmişti.CHP Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da, Paylan'ın teklifine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Öztrak'ın herhangi bir isim anmaksızın yaptığı paylaşım şöyle: