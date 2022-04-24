Samanyolu Haber /Politika / "Herkes kendi işine baksın" /24 Nisan 2022 20:44

"Herkes kendi işine baksın"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın 1915 olaylarının sözde soykırım olarak tanınması yönündeki kanun teklifinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın isim kullanmaksızın, "Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgil verdiği kanun teklifine tepki yağmaya devam ediyor.

CHP kanadından da isim anmaksızın yeni bir açıklama geldiği ve söz konusu girişime tepki gösterildiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP'li Faik Öztrak, “Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın söz konusu teklifi birçok partiden tepki toplamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teklifi ‘hadsizlik’ olarak nitelerken  “Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır” demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise ‘konuyu hukuki olarak takip edeceklerini’ söylemişti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, teklifi işleme koymayarak iade etmişti.

"SİYASETÇİNİN GÖREVİ DEĞİL"

CHP Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da, Paylan'ın teklifine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öztrak'ın herhangi bir isim anmaksızın yaptığı paylaşım şöyle:

Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır.

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