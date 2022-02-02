Samanyolu Haber /Gündem / Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu? /02 Şubat 2022 09:42

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye'de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı ülkenin demografisi bugünkünden çok daha farklı olacaktı.

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84 milyonluk nüfusa sahip olan Türkiye'de en kalabalık İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunuyor.
Ancak Türkiye'de kütüğe göre bir nüfus haritası olsaydı ortaya çok farklı bir durum çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye'de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı ülkenin demografisi bugünkünden çok daha farklı olacaktı.


ŞANLIURFA İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre, 2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken,

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Şanlıurfa'yı 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya takip ediyor.

İstanbul ise 2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehri olacaktı.

Diyarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile dördüncü kalabalık şehir olacaktı.

Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile beşinci şehir.

İzmir 1 milyon 976 bin 581 nüfusla altıncı kalabalık kent durumunda bulunacaktı.

1 milyon 976 bin 178 kişi ile yedinci sırada Samsun.

1 milyon 950 bin 281 kişiyle sekizinci sırada Sivas.

1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu şehir.

Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu sırada olacaktı.
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