Samanyolu Haber /Gündem / Herkes severek yiyor ama dikkat! Yiyenin ömründen 10 yıl çalıyor, organları mahvediyor /13 Mart 2024 12:57

Herkes severek yiyor ama dikkat! Yiyenin ömründen 10 yıl çalıyor, organları mahvediyor

Son yıllarda paketli gıda tüketimi artarken uzmanlar, cips gibi birçok işlenmiş gıdanın kişiler için tehlike saçtığına dikkat çekiyor.

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Herkesin severek yediği  o lezzet de farkında dahi olmadan organlarımızı çürütüp sağlığımızdan ediyor. İşte zararları saymakla bitmeyen, lezzetine müptela olduğumuz o yiyecek...


YÜKSEK KALORİ VE ŞEKER İÇERİĞİ 
Kızartma yoluyla elde edilen cips genellikle yüksek kalorili ve yağlı bir atıştırmalıktır. Ayrıca, bazı cips markaları yüksek miktarda şeker içerebilir. Bu durum, aşırı tüketildiğinde kilo alımına ve obeziteye katkıda bulunabilir.


AŞIRI TUZ TANSİYONA DAVETİYE ÇIKARTIYOR 
Birçok cips çeşidi, yüksek miktarda tuz içerir. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve inme riskini artırabilir. Ayrıca, vücutta su tutulmasına ve ödem oluşumuna neden olabilir.




DOYMUŞ YAĞ BAKIMINDAN ZENGİN 
Bu lezzetli atıştırmalık, genellikle doymuş yağlarla yüklüdür. Doymuş yağlar, kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir. Doymuş yağlar uzun süreli tüketildiğinde kilo alımını artırabilir.


İŞLENMİŞ KİMYASALLAR İÇERİYOR 
Cips üretiminde kullanılan birçok kimyasal katkı maddesi vardır. Bu kimyasal katkı maddeleri, sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

TRANS YAĞ DEPOSU 
Özellikle hazır alınan paketli cipler, trans yağlar içerebilir. Trans yağlar, kötü kolesterolü (LDL) artırabilir ve iyi kolesterolü (HDL) azaltabilir. Bu da kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir.


AŞIRI RAFİNE EDİLMİŞ BİR LEZZET 
Bazı cips çeşitleri, rafine edilmiş tahıllardan yapılmıştır. Rafine edilmiş tahıllar, lif ve besin değeri bakımından yoksundur ve kan şekeri seviyelerini hızla yükseltebilir. Bu da enerji seviyelerinde ani dalgalanmalara ve açlık hissinde artışa neden olabilir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI BİTİRİYOR 
Cips gibi işlenmiş atıştırmalıkların aşırı tüketimi, sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yüksek yağ, tuz ve kimyasal içeriğe sahip olmaları, bağırsak irritasyonuna ve sindirim sorunlarına neden olabilir.


Cips gibi işlenmiş atıştırmalıkların aşırı tüketimi sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı için, dengeli ve çeşitli bir beslenme planı içinde cips gibi atıştırmalıkların tüketimine dikkat edilmelidir. Beslenme açısından daha sağlıklı alternatifler tercih edilmeli ve atıştırmalık olarak taze meyve, sebzeler veya tam tahıllı atıştırmalıklar tercih edilmelidir.
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