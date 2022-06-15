Samanyolu Haber /Gündem / Herkese var KHK’lıya muafiyet yok: Ödemek zorundasın /15 Haziran 2022 10:12

Herkese var KHK’lıya muafiyet yok: Ödemek zorundasın

KHK’lı olduğu için emlak vergisi muafiyetinden yararlanamayacağını gösteren belgeyi paylaşan Cemal Yıldırım, “Bu soykırıma ortak olanlar mutlaka hesap vereceksiniz” dedi.

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 15 Temmuz sonrası Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan KHK’larla mağdur edilenlerin sayısı aileleriyle birlikte milyonları buluyor.

KHK’lılar, işten atılan memurlar, kapatılan eğitim kurumu, basın yayın organları, kapatılan, el konulan şirketlerin çalışanları, emekli ve öğrencilerle dev bir mağdurlar ordusu oldu.

6 yıldır memura, esnafa, işçiye, emekliye, ev hanımına, öğrenciye soykırım yapılıyor.

KHK’lıların durumuna oldukça kayıtsız kalan İktidardan “Ağaç kabuğu yesinler” diyen bile çıktı.

Ülke yönetimine talip, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ise neredeyse tamamı bu sorunu çözme adına vaatlerde bulunuyor.

Maalesef her geçen gün KHK’lıların yaşam şartları daha da zorlaşıyor.

Bankalardan kredi almak bir yana kendi hesaplarındaki paralarını bile çekemeyen KHK’lılar hemen her gün yeni bir zorlukla karşılaşıyor.

Eylemleriyle kamuoyunun yakın tanıdığı bir isim haline gelen KHK’lı Cemal Yıldırım, KHK’lı olduğu için emlak vergisi muafiyetinden yararlanamadığını açıkladı.

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Soykırıma bir örnek daha, ‘KHK’lı olduğun için emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazsın’ diyor. Bu soykırıma ortak olanlar mutlaka hesap vereceksiniz.”


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