Samanyolu Haber /Dünya / Herkesi endişelendiren rekor! /17 Temmuz 2020 14:47

Herkesi endişelendiren rekor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son 24 saatte 77 bin 300 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni Koronavirüs vak'aları dünyada bir ülkede 24 saat içinde kaydedilen yeni vak'alar arasında bu zamana kadarki en yükseği oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, hükûmet verilerine göre belirlenen Johns Hopkins Üniversitesi takip sisteminde ABD'de 24 saat içinde 77 bin 300 vak'a kaydedildiği belirtildi. 

Bu sayı bir ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük Covid-19 vak'ası oldu. ABD daha önce de bir ülkedeki en yüksek günlük vak'a artışı rekorunu günlük 67 bin 800 vak'ayla kırmıştı. 

3,5 MİLYON KİŞİYE KORONA TEŞHİSİ

ABD şu anda vak'a sayısı ve ölüm sayısı anlamında dünyada Covid-19'dan en fazla etkilenen ülke. ABD'de toplam 3 milyon 576 bin 221 vaka tespit edildi ve 138 bin 358 kişi hayatını kaybetti.

ABD'den sonra ise Brezilya'da 2 milyon 21 bin 151 vak'a kaydedildi ve 76 bin 688 kişi hayatını kaybetti. 
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