Samanyolu Haber /Gündem / Herkesin aklındaki o soruyu sordu:'Operasyon öncesi dövizi kimler aldı? ' /22 Mart 2021 13:02

Herkesin aklındaki o soruyu sordu:'Operasyon öncesi dövizi kimler aldı? '

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Lirası'nın dolar karşısında yaşadığı büyük değer kaybı sonrası "Bu operasyon öncesinde kimler büyük döviz alımları yaptı?" diye sordu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta piyasalar kapandıktan sonra cumartesi sabaha karşı bir kararname ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden aldı. Bu kararın ardından, Asya piyasalarının açılmasıyla lirada sert bir değer kaybı görüldü. Yüzde 17 seviyesine ulaşan kayıp oranıyla dolar 8,48 TL'ye kadar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla ise lira yeniden 8 seviyesinin altına indi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaşanan bu "kısa süreli şok"la birlikte kamuoyunun gündeminde olan soruyu dile getirdi.

Sosyal medya hesabından "200 baz faiz artırınca döviz kurunun iyice gerileyeceği, MB başkanının görevden alınmasının ise dövize doping etkisi yapacağı belliydi" diye yazan yazan Yavuzyılmaz, "O halde sormak gerekmiyor mu, TL'yi şimdiden %15 eriten bu adımlar neden atıldı? Bu operasyon öncesinde kimler büyük döviz alımları yaptı?" sorularını yöneltti.


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