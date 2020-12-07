Herkesin aklındakini söyledi: Çin aşısında hükümete güvenmiyorum

Türkiye henüz testleri bitmemiş Çin aşısından sipariş verirken CoronaVac’ın güvenilirliği konusunda tartışmalar artıyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan da Çin aşısı konusunda endişelerini ortaya koydu. Babacan “Çünkü rakamlar konusunda gerçeği halkından saklayan bir hükümetin yaptığı aşı tavsiyesine ben şahsen güvenmekte zorluk çekiyorum” dedi. Ali Babacan Tabipler Birliği veya Eczacılar Birliği gibi bağımsız kurumların tavsiyesini dikkate alacağını açıkladı.





HÜKÜMETE GÜVENMEM





Ruşen Çakır’ın sorularını cevaplayan DEVA Partisi lideri Babacan koronavirüs aşısı konusunda şu yorumu yaptı: “Aşıyla ilgili tavsiyenin hükümetten değil; bağımsız, tarafsız, güvenilir meslek örgütlerinden gelmesi lazım. Eğer meslek örgütleri, yani konunun tam uzmanları, örneğin Tabipler Birliği veya Eczacılar Birliği, bağımsız ve tarafsız şekilde çıkıp derlerse ki bu aşı güvenilirdir ve biz bunu halkımıza tavsiye ediyoruz, ben o zaman inanırım. Ama bugünkü hükümet artık sağlık konusunda da güvenirliğini yitirmiştir.”





Türkiye uzun süre vaka sayısını açıklamamıştı. Tüm dünya Türkiye’nin günlük açıkladığı verilerin vaka sayısı olduğunu düşünürken bunun belirti gösteren hasta sayısı olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra artan baskılar üzerine Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını açıklamaya başladı. AKP hükümeti günlük 30 bin civarında vaka açıklarken Türkiye bu sayı ile dünyada her gün ilk 3 içerisinde yer alıyor. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere bir çok kesim açıklanan vaka sayısına da inanmıyor.





VAKALARI DOĞRU AÇIKLAMADILAR





Ali Babacan Bilim Kurulu üyelerinin bile vaka sayısını bilmediğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Çünkü rakamlar konusunda gerçeği halkından saklayan bir hükümetin yaptığı aşı tavsiyesine ben şahsen güvenmekte zorluk çekiyorum. Hatta bu vaka sayısıyla ilgili biliyorsunuz bir Bilim Kurulu üyesi çıktı, vakaları biz de bilmiyorduk, 30 bin küsur açıklanınca biz de öğrendik, dedi. Düşünebiliyor musunuz, gerçekleri Bilim Kurulu’ndan dahi saklayan bir yaklaşım var burada.”







Türkiye’de koronavirüse karşı Çin’den gelen aşılar kullanılacak. Çin aşısıyla ilgili kafalar karışık. Türkiye’ye gelen Çin aşılarının onayı verecek Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun Başkanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Tolunay’un ortopedi uzmanı olduğu ortaya çıktı. Tolunay kemik kırık çıkıkları ve yaralanmaları üzerine uzman bir isim.